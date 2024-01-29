29 Oca 2024 - 11:28 - Güncel

Bolu, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Bilecik, Çankırı hava durumu:29 Ocak 2024 Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıları

Bolu ve çevre illerde karlı bir gün! İşte güncel hava durumu ve önemli uyarılar. Bugün Bolu, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Bilecik, Çankırı illerinde kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları ve yerel yönetimleri kar ve yağmurun olumsuz etkilerine karşı dikkatli olmaya çağırıyor.