Bolu, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Bilecik, Çankırı hava durumu:29 Ocak 2024 Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıları

Bolu Hava Durumu
29 Ocak 2024 Pazartesi En yüksek: 1°C En düşük: -4°C Kar Yağışlı
Bartın Hava Durumu
29 Ocak 2024 Pazartesi En yüksek: 6°C En düşük: -1°C Karla Karışık Yağmurlu
Karabük Hava Durumu
29 Ocak 2024 Pazartesi En yüksek: 3°C En düşük: -3°C Kar Yağışlı
Kastamonu Hava Durumu
29 Ocak 2024 Pazartesi En yüksek: 1°C En düşük: -3°C Kar Yağışlı
Sinop Hava Durumu
29 Ocak 2024 Pazartesi En yüksek: 8°C En düşük: 5°C Yağmurlu
Çankırı Hava Durumu
29 Ocak 2024 Pazartesi En yüksek: 5°C En düşük: -3°C Kar Yağışlı
Bilecik Hava Durumu
29 Ocak 2024 Pazartesi En yüksek: 2°C En düşük: 0°C Kar Yağışlı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.