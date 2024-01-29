Yeni atamalarla AFAD'da yeni dönem: İşte Kadir Çelik ve Cengiz Çavuş'un yeni görevleri

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan yeni atamalar neticesinde Erzincan’da uzun süredir AFAD İl Müdürlüğü görevini yürüten Kadir Çelik Aksaray AFAD İl Müdürlüğüne atandı.

Bu değişiklikle birlikte Erzincan AFAD İl Müdürlüğü'ne getirilen isim ise Bolu AFAD İl Müdürü olarak görev yapan Cengiz Çavuş oldu.

Bolu AFAD İl Müdürlüğüne kim getirilecek? Bolu AFAD İl Müdürü Cengiz Çavuş’un, Erzincan’a atanmasından sonra boşalan koltuğa gelecek isim netleşmedi. İddialara göre Bolu AFAD şube müdürü Celal Kürşat Bozkurt, vekaleten koltuğa geçecek isim olduğu öne sürüldü.