Yeni atamalarla AFAD'da yeni dönem: İşte Kadir Çelik ve Cengiz Çavuş'un yeni görevleri

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan yeni atamalar neticesinde Erzincan’da uzun süredir AFAD İl Müdürlüğü görevini yürüten Kadir Çelik Aksaray AFAD İl Müdürlüğüne atandı.
Bu değişiklikle birlikte Erzincan AFAD İl Müdürlüğü'ne getirilen isim ise Bolu AFAD İl Müdürü olarak görev yapan Cengiz Çavuş oldu.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan yeni atamalar neticesinde Erzincan’da uzun süredir AFAD İl Müdürlüğü görevini yürüten Kadir Çelik Aksaray AFAD İl Müdürlüğüne atandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.