Trendyol 1.Lig’de Boluspor'un eski oyuncuları Şanlıurfaspor formasıyla Boluspor’a rakip oluyorlar

Şanlıurfaspor forması giyen dört eski Bolusporlu, bu karşılaşmada eski takımlarına rakip olacaklar.
Bu dört isim, geçmişte Boluspor formasıyla ter dökmüş ve önemli katkılarda bulunmuşlardı. Şanlıurfaspor’un teknik direktörü İrfan Buz, bu oyunculara sahada şans verirse, eski takımlarına karşı mücadele etmeleri bekleniyor.
Bişi'nin Boluspor kariyeri
Cumali Bişi, 2015-2017 ve 2019-2020 sezonlarında Boluspor'un orta sahasında yer aldı. Toplamda 58 maçta forma giyen Bişi, takımın en etkili oyuncuları arasında gösteriliyordu. Şimdi ise eski takımına Şanlıurfaspor formasıyla rakip olacak.
Çakmak’ın Boluspor kariyeri
İshak Çakmak, Boluspor forması altında 93 maça çıkarken, bu maçlarda 4 gol kaydetti. 2014-2015, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında Boluspor için ter döken Çakmak, şimdi eski takımına karşı sahada olacak.
Boluspor'un eski kaptanı
Ümit Kurt, 32 yaşındaki eski Bolusporlu defans oyuncusu, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında takım kaptanı olarak görev yapmıştı. Kurt, 44 maçta 5 gol kaydederken, şimdi Şanlıurfaspor formasıyla eski takımına karşı mücadele edecek.
Yarı sezonda Boluspor’dan ayrılmıştı
Geçtiğimiz sezon Boluspor kadrosuna katılan Michel Landel, devre arasında takımdan ayrılmıştı. Boluspor forması altında 39 maçta 6 gol kaydeden Landel, Şanlıurfaspor'a transfer olarak yeni bir sayfa açtı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.