İtfaiyenin hızlı müdahalesi felaketi önledi

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Bolu'da çıkan çatı yangını söndürüldü.

Büyükberk köyü Demircan Sokak'ta yaşayan H.K'ye ait 2 katlı betonarme evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak yangını büyümeden söndürdü.Evin çatı kısmında hasar oluştu.