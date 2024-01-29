Boluspor-Keçiörengücü maçı ne zaman? Boluspor-Kocaelispor maçı ne zaman?

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig’in 21. ve 22. hafta maç programını açıkladı. Bu kapsamda Boluspor, ligin 21. haftasında, 3 Şubat Cumartesi günü saat 13.30’da, Ankara takımlarından Keçiörengücü ile Aktepe Stadı’nda kozlarını paylaşacak.
Ev sahibi avantajıyla Kocaelispor sınavı
Boluspor’un yoğun maç takvimi devam ederken, 22. haftada ise kendi evinde, Kocaelispor’u ağırlayacak. Bu önemli karşılaşma, 11 Şubat Pazar günü saat 16.00’da, taraftarlarının da desteğiyle Bolu Atatürk Stadyumu’nda gerçekleşecek.
Sıkışık fikstür ve hazırlık süreci
29 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Şanlıurfaspor ile karşılaşan Boluspor, bu maçın ardından sadece 3 gün içinde Keçiörengücü maçına hazırlanmak zorunda. Bu sıkışık fikstür, takımın fiziksel ve mental dayanıklılığını sınayacak. Öte yandan Keçiörengücü, 26 Ocak Cuma günü oynadığı Adanaspor maçından sonra Boluspor maçına tam 1 haftalık bir hazırlık süresine sahip olacak. Bu durum, maçın stratejisini ve sonucunu etkileyebilecek önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.
Taraftar desteği ve moralin önemi
Her iki maçta da Boluspor taraftarlarının desteği, takımın motivasyonu için kritik bir rol oynayacak. Özellikle Kocaelispor ile oynanacak iç saha maçında, taraftarların coşkusu ve desteği, Boluspor'a ekstra bir güç verecek.
Boluspor’un play-off yarışı
Trendyol 1. Lig'de yaşanan bu heyecan dolu haftalar, ligin zirvesindeki yarışı daha da kızıştırıyor. Boluspor, bu maçlardan alacağı sonuçlarla ligdeki konumunu daha da güçlendirme fırsatı yakalıyor. Her maçın, puan cetvelinde önemli değişikliklere sebep olabileceği bu dönemde, Boluspor'un performansı merakla takip ediliyor.
21. hafta
3 Şubat Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Boluspor (Aktepe)
22. hafta
11 Şubat Pazar:
16.00 Boluspor-Kocaelispor (Bolu Atatürk)
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Mudurnulu Hoca - BİLETLER PAHALI İLÇELERDEN GELECEKLERİDE DÜŞÜNSÜNLER NORMALİ 50 TL OLMASI GEREKİR 120 TL PAHALI YOL YEMEK 500 TL MASRAF
Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.