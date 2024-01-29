Boluspor-Keçiörengücü maçı ne zaman? Boluspor-Kocaelispor maçı ne zaman?

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig’in 21. ve 22. hafta maç programını açıkladı. Bu kapsamda Boluspor, ligin 21. haftasında, 3 Şubat Cumartesi günü saat 13.30’da, Ankara takımlarından Keçiörengücü ile Aktepe Stadı’nda kozlarını paylaşacak.

Ev sahibi avantajıyla Kocaelispor sınavı

Boluspor’un yoğun maç takvimi devam ederken, 22. haftada ise kendi evinde, Kocaelispor’u ağırlayacak. Bu önemli karşılaşma, 11 Şubat Pazar günü saat 16.00’da, taraftarlarının da desteğiyle Bolu Atatürk Stadyumu’nda gerçekleşecek.

Sıkışık fikstür ve hazırlık süreci

29 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Şanlıurfaspor ile karşılaşan Boluspor, bu maçın ardından sadece 3 gün içinde Keçiörengücü maçına hazırlanmak zorunda. Bu sıkışık fikstür, takımın fiziksel ve mental dayanıklılığını sınayacak. Öte yandan Keçiörengücü, 26 Ocak Cuma günü oynadığı Adanaspor maçından sonra Boluspor maçına tam 1 haftalık bir hazırlık süresine sahip olacak. Bu durum, maçın stratejisini ve sonucunu etkileyebilecek önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

Taraftar desteği ve moralin önemi

Her iki maçta da Boluspor taraftarlarının desteği, takımın motivasyonu için kritik bir rol oynayacak. Özellikle Kocaelispor ile oynanacak iç saha maçında, taraftarların coşkusu ve desteği, Boluspor'a ekstra bir güç verecek.

Boluspor’un play-off yarışı

Trendyol 1. Lig'de yaşanan bu heyecan dolu haftalar, ligin zirvesindeki yarışı daha da kızıştırıyor. Boluspor, bu maçlardan alacağı sonuçlarla ligdeki konumunu daha da güçlendirme fırsatı yakalıyor. Her maçın, puan cetvelinde önemli değişikliklere sebep olabileceği bu dönemde, Boluspor'un performansı merakla takip ediliyor.

21. hafta

3 Şubat Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Boluspor (Aktepe)

22. hafta

11 Şubat Pazar:

16.00 Boluspor-Kocaelispor (Bolu Atatürk)