Bolu Karaçayır’da hakemden tribündeki sevgiliye romantik evlilik teklifi!

Bolu 1. Amatör Lig'de gerçekleşen Kızıkspor ile Bolu Yıldızspor karşılaşmasının başlamasına dakikalar kala, sahada beklenmedik bir olay gerçekleşti.

Bolu'da hakem ve futbolcuların iş birliği

Bolu 1. Amatör Lig maçında, iki takım oyuncuları, hakem Elikaya'nın bu özel anında ona eşlik etti. Futbolcular, üzerinde evlenme teklifi yazılı pankartı taşıyarak, bu özel anın bir parçası oldular. Hakem Elikaya ise, futbolcuların arasından sıyrılarak, tribüne doğru ilerledi.

Tribünde sürpriz teklif

Hakem Elikaya, tel çitin arkasına geçerek diz çöktü ve sevgilisi Kübra Ş.'ye evlenme teklif etti. Bu sürpriz karşısında şaşkına dönen Kübra Ş., yüksek sesle “Evet” yanıtını verdi. Bu özel an, seyirciler ve futbolcular tarafından alkışlarla kutlandı. Kübra Ş., aldığı yüzüğü parmağına takarken, çiftin mutluluğu herkes tarafından paylaşıldı.

Bolu'da aşkın ve futbolun buluşması

Bolu Akay Kardeşler 1. Amatör Lig maçında yaşanan bu romantik an, futbol ve aşkın iç içe geçtiği nadir anlardan biri oldu. Hakem Özkan Elikaya'nın sıradışı evlenme teklifi, sahadaki herkesi hem şaşırttı hem de mutlu etti. Bu özel an, futbol sahalarında yaşanan romantik bir hikayeye dönüştü.