Freni boşalan otomobil merdivenlerde asılı kaldı

Bolu'da yokuşu inen otomobil kontrolden çıkarak askıda kaldı.
Olay, Karamanlı Mahallesi’nde Stadyum Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dik yokuşun bulunduğu Stadyum Caddesi’nde seyreden, içerisinde F.T. idaresindeki 34 GJ 9406 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, dükkanların önündeki merdivenlere uçtu. Dükkanların önünde askıda kalan otomobil, çevrede paniğe sebep oldu. Otomobilde bulunan 4 kişi ise olaydan yara almadan kurtuldu. Bölgede devriye halinde olan polis ekipleri kazaya denk geldi. Polis ekipleri tarafından vinç çağırılarak otomobil düştüğü boşluktan kurtarıldı.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.