Bolu 1. Amatör Lig A ve B Grubunda bol gollü 11. hafta maçları tamamlandı

A Grubu lideri Aladağspor, zorlu rakibi Taşkestispor ile karşı karşıya geldi. Şampiyonluk için en büyük adaylardan biri olarak gösterilen Aladağspor, rakibini 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Bu galibiyetle Aladağspor puanını 31'e çıkararak liderliğini sürdürdü.
Dörtdivanspor'dan gol yağmuru
A Grubu'nun ikinci sırasında yer alan Dörtdivanspor, Kıbrıscıkspor karşısında rahat bir galibiyete imza attı. Maçı 9-1 kazanan Dörtdivanspor, puanını 25'e yükselterek takımın lige ne kadar hakim olduğunu gösteren bir örnek oldu.
Sebenspor'dan gol şov
Sebenspor, Yumrukayaspor ile oynadığı deplasman maçında farklı bir galibiyet aldı. 6-0'lık skorla rakibini mağlup eden Sebenspor, bu sonuçla puanını 25'e çıkardı ve ligin üst sıralarında yer almayı sürdürdü.
Bolu 14 FK, 14 gol attı!
Amatör Kümede altyapıya büyük önem veren ve geleceğe yatırım yapan Bolu 14 FK, Kındıraspor ile oynadığı maçta rakip filelere tam 14 gol bırakarak 3 puanın sahibi oldu. Bu sonuç, takımın genç yeteneklerinin ne kadar parlak olduğunun bir göstergesi oldu.
B Grubunda haftanın sürprizi
B Grubu'nda haftanın en büyük sürprizi Kızıkspor'dan geldi. Lider Bolu Yıldızspor'u 5-3 yenen Kızıkspor, zorlu hava koşullarına ve maçın çekişmeli geçmesine rağmen galibiyeti elde etmeyi başardı.
Gol yağmuru
Bolu 1. Amatör Küme'de 11. hafta, goller ve heyecan dolu anlarla doluydu. Her iki grupta da toplam 44 gol atıldı.
11.Haftanın maç skorları
Dörtdivanspor 9-1 Kıbrıscıkspor
Yumrukayaspor 0-6 Sebenspor
Gls Grup Aladağspor 4-0 Taşkestispor
Kındıraspor 0-14 Bolu 14 Fk
Yeniçağaspor 3-0 Göynük İdman Yurdu
Bolu Bld Spor 2-4 Karacasu 2011
Elvan İnş.Kızıkspor 5-3 Bolu Yıldızspor
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.