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Bolu 1. Amatör Lig A ve B Grubunda bol gollü 11. hafta maçları tamamlandı

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Akay Kardeşler Bolu 1. Amatör Küme’de geçtiğimiz hafta hava şartları sebebiyle maçlara ara verilen ligde, bu hafta karlı ve soğuk havaya rağmen sahalar futbolseverler için hazırlandı. 11. hafta karşılaşmaları, hem A hem de B grubunda kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Bolu 1. Amatör Lig A ve B Grubunda bol gollü 11. hafta maçları tamamlandı mask
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A Grubu lideri Aladağspor, zorlu rakibi Taşkestispor ile karşı karşıya geldi. Şampiyonluk için en büyük adaylardan biri olarak gösterilen Aladağspor, rakibini 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Bu galibiyetle Aladağspor puanını 31'e çıkararak liderliğini sürdürdü.

Dörtdivanspor'dan gol yağmuru

A Grubu'nun ikinci sırasında yer alan Dörtdivanspor, Kıbrıscıkspor karşısında rahat bir galibiyete imza attı. Maçı 9-1 kazanan Dörtdivanspor, puanını 25'e yükselterek takımın lige ne kadar hakim olduğunu gösteren bir örnek oldu.

Sebenspor'dan gol şov

Sebenspor, Yumrukayaspor ile oynadığı deplasman maçında farklı bir galibiyet aldı. 6-0'lık skorla rakibini mağlup eden Sebenspor, bu sonuçla puanını 25'e çıkardı ve ligin üst sıralarında yer almayı sürdürdü.

Bolu 14 FK, 14 gol attı!

Amatör Kümede altyapıya büyük önem veren ve geleceğe yatırım yapan Bolu 14 FK, Kındıraspor ile oynadığı maçta rakip filelere tam 14 gol bırakarak 3 puanın sahibi oldu. Bu sonuç, takımın genç yeteneklerinin ne kadar parlak olduğunun bir göstergesi oldu.

B Grubunda haftanın sürprizi

B Grubu'nda haftanın en büyük sürprizi Kızıkspor'dan geldi. Lider Bolu Yıldızspor'u 5-3 yenen Kızıkspor, zorlu hava koşullarına ve maçın çekişmeli geçmesine rağmen galibiyeti elde etmeyi başardı.

Gol yağmuru

Bolu 1. Amatör Küme'de 11. hafta, goller ve heyecan dolu anlarla doluydu. Her iki grupta da toplam 44 gol atıldı.

11.Haftanın maç skorları

Dörtdivanspor 9-1 Kıbrıscıkspor

Yumrukayaspor 0-6 Sebenspor

Gls Grup Aladağspor 4-0 Taşkestispor

Kındıraspor 0-14 Bolu 14 Fk

Yeniçağaspor 3-0 Göynük İdman Yurdu

Bolu Bld Spor 2-4 Karacasu 2011

Elvan İnş.Kızıkspor 5-3 Bolu Yıldızspor

 

 

# hava

29 Oca 2024 - 15:43 Bolu- Spor

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