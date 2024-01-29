Mhp Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak belediye çalışanına söz verdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak seçim çalışmalarına bolu belediyesi çalışanlarını ziyaret ederek sürdürdü. Burada temizlik işleri ve fen işleri müdürlüğünde çalışan personel ile bir araya gelen durak “kimse işten çıkarılırım korkusu yaşamasın. Asla böyle bir şey olmayacak” dedi.

Durak işçilere ‘kimse işten çıkmayacak’ dedi

Milliyetçi Hareket Partisi Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesi çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sabahın erken saatlerinde sahaya çıkan ve gün boyunca dur durak bilmeden çalışan durak, bolu belediyesi temizlik işleri ve fen işleri müdürlüğünde çalışan personel ile bir araya geldi” dedi.

Kesinlikle böyle bir şey olmayacak

Durak, “belediye personelinin başkan değiştiğinde işten çıkarılma korkusu içinde olduğunu fakat kesinlikle böyle bir şeyin olmayacağını ve herkesin işine devam edeceğini aktaran Milliyetçi Hareket Partisi Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak “biz göreve geldiğimizde kimse işten çıkarılırım korkusu yaşamasın. Kesinlikle böyle bir şey olmayacak. Sizlere bunun sözünü rahatlıkla veriyorum. Biz sizlerle birlikte bu şehri daha da güzelleştirmek için gecemizi gündüzümüze katacağız. Daha temiz ve daha adil bir bolu için beraber çalışacağız” şeklinde konuştu