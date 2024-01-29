29 Oca 2024 - 20:00- Güncel G:

Mhp Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak belediye çalışanına söz verdi

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak 2024 yerel seçimleri için başlattığı kampanya kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor. Bolu Belediyesi Temizlik İşleri ve Fen İşleri Müdürlüğü’nde çalışan personel ile bir araya gelen durak, işçilere seçim sonrası belediye başkanı olması halinde bakın ne söz verdi.

Mhp Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak belediye çalışanına söz verdi mask
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MHP’li Durak belediye çalışanlarını ziyaret etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak seçim çalışmalarına bolu belediyesi çalışanlarını ziyaret ederek sürdürdü. Burada temizlik işleri ve fen işleri müdürlüğünde çalışan personel ile bir araya gelen durak “kimse işten çıkarılırım korkusu yaşamasın. Asla böyle bir şey olmayacak” dedi.

Durak işçilere ‘kimse işten çıkmayacak’ dedi

Milliyetçi Hareket Partisi Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesi çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sabahın erken saatlerinde sahaya çıkan ve gün boyunca dur durak bilmeden çalışan durak, bolu belediyesi temizlik işleri ve fen işleri müdürlüğünde çalışan personel ile bir araya geldi” dedi.

Kesinlikle böyle bir şey olmayacak

Durak, “belediye personelinin başkan değiştiğinde işten çıkarılma korkusu içinde olduğunu fakat kesinlikle böyle bir şeyin olmayacağını ve herkesin işine devam edeceğini aktaran Milliyetçi Hareket Partisi Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak “biz göreve geldiğimizde kimse işten çıkarılırım korkusu yaşamasın. Kesinlikle böyle bir şey olmayacak. Sizlere bunun sözünü rahatlıkla veriyorum. Biz sizlerle birlikte bu şehri daha da güzelleştirmek için gecemizi gündüzümüze katacağız. Daha temiz ve daha adil bir bolu için beraber çalışacağız” şeklinde konuştu
# Bolu Belediyesi, belediye

29 Oca 2024 - 20:00 Bolu- Güncel

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Barış Köroğlu - Ak Partiye güvenirim MHP 'ye zerre güvenmem.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 29 Ocak 21:54
01

Gerçekci Polat - Yav MHP diye bir partimi kaldı ki,gidin siz AKP için oy isteyin.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 29 Ocak 20:22

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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