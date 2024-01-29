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TÜİK Gelir Eşitsizliği Katsayısını açıkladı; Bakın Bolu kaçıncı sırada…

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Tüik’in verilerine göre; Bolu gelir eşitsizliği kat sayısı bakımından yurt genelinde diğer illere göre iyi bir durumda. Fakat Bolu Esnafı ve ekonomi aktörleri TÜİK ile aynı görüşte değil.

TÜİK Gelir Eşitsizliği Katsayısını açıkladı; Bakın Bolu kaçıncı sırada… mask
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) gelir eşitsizliğini ölçen Gini Katsayısını açıkladı. TÜİK’e göre 2023’te bu rakam 0, 433 seviyesine çıkarken, gelir eşitsizliği en az Zonguldak, Karabük, Bartın bölgesinde oldu. Bu bölgeyi 5,4 ile Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Yalova bölgesi ve 5,5 ile Van, Muş, Bitlis, Hakkari bölgesi izlerken Bolu bakın kaçıncı sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan araştırmaya göre Gini katsayısı bir önceki yıla göre 0,018 puan artış ile 0,433 olarak açıklandı. Buna göre gelir eşitsizliğini ölçen Gini katsayısı 2023’te 0,433’e çıkarken, Gelir eşitsizliği en az Zonguldak, Karabük, Bartın bölgesinde olurken bu bölgeyi 5,4 ile Kocaeli, Sakarya, Düzce, Yalova bölgesi ve 5,5 ile Van, Muş, Bitlis, Hakkari bölgesi izledi.

TÜİK Gini Katsayısı’nı açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) gelir eşitsizliğini ölçen Gini Katsayısını açıkladı. TÜİK’e göre 2023’te bu rakam 0, 433 seviyesine çıktı.  

Gelir eşitsizliği yükseldi

Sıfıra yaklaşmasıyla gelir dağılımındaki eşitliği, bire yaklaşmasıyla ise gelir dağılımındaki bozulmayı işaret eden Gini Katsayısı’nın açıklanan rakamı gelir eşitsizliğinin yükseldiğini işaret etti.

Gelir eşitsizliği katsayıları kaç oldu?

TÜİK’in araştırmasına göre en yüksek eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine sahip yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay bir önceki yıla göre 1,8 puan artarak yüzde 49,8'e çıkarken, en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun aldığı pay 0,1 puan azalarak yüzde 5,9 oldu.

Gini katsayısı 0,433 olarak tahmin edildi.

Bir önceki yıla göre 0,018 puan artış oldu

En son yapılan araştırma sonuçlarına göre Gini katsayısı bir önceki yıla göre 0,018 puan artış ile 0,433 olarak tahmin edildi. Tüm sosyal transferler hariç tutulduğunda Gini katsayısı 0,520, emekli ve dul yetim maaşı dahil diğer tüm sosyal transfer gelirleri hariç tutulduğunda ise 0,445 olarak tahmin edildi.

Sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımı eşitliği bozuluyor

Gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden olan Gini katsayısı, sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, bire yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı ifade ediyor.

Nasıl hesaplanıyor?

Toplumun en yüksek gelir elde eden yüzde 20'sinin elde ettiği payın en düşük gelir elde eden yüzde 20'sinin elde ettiği paya oranı şeklinde hesaplanan P80/P20 oranı 7,9'dan 8,4'e, gelirden en fazla pay alan yüzde 10'unun elde ettiği gelirin en az pay alan yüzde 10'unun elde ettiği gelire oranı şeklinde hesaplanan P90/P10 oranı ise 14,2'den 15,0'a yükseldi.

Bolu kaçıncı sırada?

Son yapılan araştırma sonuçlarına göre P80/P20 oranı Türkiye'de 8,4 iken, bu değerin en düşük olduğu İBBS 2. Düzey bölgesi 5,3 ile Zonguldak, Karabük, Bartın bölgesi olurken bu bölgeyi 5,4 ile Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova bölgesi ve 5,5 ile Van, Muş, Bitlis, Hakkari bölgesi izledi.

# Türkiye, gelir

29 Oca 2024 - 22:00 - Ekonomi

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