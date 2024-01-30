CHP Bolu Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, hayal kırıklığına neden olan emekli zammı sonrası emeklilere ücretsiz çay veren bir kafeyi ziyaret ederek çay desteğinde bulundu.

CHP Bolu Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, Bolu'da emeklilere ücretsiz çay veren bir kafeyi ziyaret ederek çay desteğinde bulundu. Emeklilere moral kaynağı olan bu jest, emekliler tarafından takdirle karşılandı.

Bu kafede emekliye çay ücretsiz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bolu Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, emeklilere destek olmak amacıyla çaylarını ücretsiz olarak ikram eden bir kafeyi ziyaret etti. Uç, işletme sahibine teşekkür ederek destek amacıyla 1 koli çay hediye etti.

Emekli zammı hayal kırıklığına sebep oldu

CHP Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç'un bu anlamlı ziyareti, emeklilere yönelik ekonomik zorluklar ve maaş zamları konusundaki duyarlılığını gösteriyor. Emeklilerin geçim sıkıntılarına dikkat çeken Uç, hükümetin emeklilere verdiği maaş zammının yetersiz olduğunu belirtti.

Bolu’da takdir topladı

Bu jest, emeklilerin ekonomik sıkıntılarının arttığı bir dönemde gerçekleşti. Emeklilerin yaşadığı maddi sıkıntıları göz önüne alan bir kafe işletmecisi olan Faruk Güneş, çayı ücretsiz olarak sunarak emeklilere destek olma kararı aldı. Bu anlamlı hareket, Bolu'da büyük takdir topladı.

“Emekli zammı herkesin tepkisini çekti”

CHP Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç'un kafe işletmecisine verdiği çay desteği, emeklilere yapılan bu anlamlı jeste destek amacı taşıyor. Uç, "Ekonomik krizin zirve yaptığı bu dönemde hükümetin emeklilere verdiği komik maaş zammı herkesin tepkisini çekmiştir" dedi.

“Desteğe kayıtsız kalmak istemedik”

Emeklilerin yaşadığı zorlu ekonomik koşulların altını çizen Uç, "Geçim sıkıntısının en büyük sorun haline geldiği bu dönemde At Kafası adlı kafenin sahibi Faruk Bey, emeklilere çayı ücretsiz yaparak bir nebze olsun destek olmak istemiş. CHP Merkez İlçe Yönetimi olarak biz de bu anlamlı karara kayıtsız kalmak istemedik" şeklinde konuştu.

Kafeye bir destek de Uç’tan geldi

Uç, ziyaret sırasında kafe işletmecisine 1 koli çay hediye ederek emeklilere yapılan bu destek hareketine katkı sağladı. Uç, "Bizlerin de çorbada tuzu olsun diye kendisine 1 koli çay desteğinde bulunduk. Geçim derdiyle boğuşan emeklilerimizin boğazından bir bardak sıcak çay geçsin diye elini taşın altına koyan işletme sahibi Faruk Bey'e teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.