30 Oca 2024 - 12:00- Çevre G:

Toprak altında yetişen yer elmasının hasadı başladı

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Batı Karadeniz Bölgesinde kışın vazgeçilmezlerinden olan ve toprak altında yetişen yer elmasının hasadı başladı. Emekli Yaşar Arıkan, bahçelerinde çok sayıda çeşit meyve ve sebze üretmeye başladı. Arıkan, toprağın altında yetiştirdikleri kış sebzesi olan yer elmasını büyük bir incelikle ve emekle topladığını söyledi.

Toprak altında yetişen yer elmasının hasadı başladı mask
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Toprağı kürekle açtığını söyleyen Yaşar Arıkan, patates gibi toprak altında yetişen yer elmalarını toprağın dibi kürekle açıldıktan sonra elle topraktan ayrıştırılıp daha sonra suyla yıkadığını söyledi. Yaşar Arıkan, emekli olduktan sonra eşiyle tropikal bahçesi kurduklarını ve bahçenin bir köşesine diktiği yer elmasının birçok hastalığa çare olduğunu ve içerisinde bulunan vitamin ve mineraller açısından çok zengin olduğunu söyledi.

Tohum olmadan kabuğundan yetişiyor

Arıkan, "Hobi olarak başladığım, Yer elmasını yaklaşık 30 yıldır evimin bahçesine ekiyorum, Fakat satışını yapmıyorum. Bu yer elmasının bir tohumu yok. Kendi kabuğunu ya da yer elmasını keserek toprağa gömüyoruz. Bahar ayında ektikten sonra Aralık- Ocak ayının sonuna doğru, toplamaya başlıyoruz. Yer elmasının kabuğu soyulmaz. Kabuklu bir şekilde yenilir” diye konuştu

Yer elması bin bir türlü yenebilir

Arıkan, “Genellikle Köylerde bahçelere ekeler. Limon sıkılarak salatası yapılır. Çiğ hali hafif soyularak yenilebilir, rendeleyip yoğurda katılabilir, kereviz gibi havuçla soğanla zeytinyağlısı yapılabilir. Mutfaklarımızda kullanımı arttırıp, çocuklarımızla da bu besini tanıştırmamız gerekir Tamamen organiktir. Birçok hastalığa iyi geldiğini söylerler” şeklinde konuştu.

Yer elmasın bilinmeyen faydaları

Arıkan, yer almasının sıklıkla tüketilmesi gerektiğini belirterek, “Flavonoid seviyesi yüksek olan bireylerde gözlemlenen zihinsel gelişme, bu bileşiğin yaşlı bireylere sağlık açısından katkı sağlıyor. Sinir sistemi koruyucu, stres azaltıcı potansiyel bir etkiye sahiptir. Vücut dinçliği sağlar. Hem böbrek hem bağırsak hareketlendirici bir besindir. Yani idrar söktürücü, kabızlık önleyici olduğunu söyleyebiliriz. Yara iyileşmesini hızlandırır, yaşlanmaya karşı, cilt sağlığını korur. zayıflama diyetlerinde doyurucu porsiyonlar da tüketilebilir.” ifadelerini kullandı.

# Sağlık

30 Oca 2024 - 12:00 - Çevre

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