Bolu’ya 97 kilometre yakınlıkta gittiğinize pişman olmayacağınız bir yer yüzü cenneti

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Türkiye'nin en soğuk ikinci yeri eksi 15,7 dereceyle Ankara'nın Çamlıdere ilçesi olmuştu. İlçede bulunan Çamkoru tabiat parkı içerisinde göletin yüzeyi tamamen buz tuttu. Parka gelenler hem doğayla iç içe zaman geçirmenin tadını çıkardı hem de eşsiz manzarada fotoğraf çektirdi. Hayvanlar ise gelen ziyaretçilere eşlik ederek poz veriyor.

Bolu’ya yakın lokasyonu ziyaret edin

Çamkoru Tabiat Parkı, Çamlıdere ilçesi sınırları içinde, Ankara'nın 110 km kuzeybatısında bir tabiat parkıdır. Tabiat parkında ayrıca Çamkoru Göleti bulunur. 215 hektar büyüklüğünde olan tabiat parkını Eski Ankara-Bolu devlet kara yolu park sahasını ikiye böler. Park Bolu’ya 97, ankara’ya 115 kilometre mesafededir.

Ne yapılır? Aktiviteler nelerdir?

Çamkoru Tabiat parkı ziyaretçilerin eğlenme ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılar. Çadırlı kamp yapmak mümkündür. Çamkoru Orman İçi Dinlenme Yeri'nde piknik ve gezinti alanları mevcuttur. Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı'nın bir izcilik kampı bulunur.Esk iden mesire yeri olarak kullanılan Çamkoru, 2008 yılında Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye'nin 23. Tabiat Parkı olarak ilan edilmiştir. Sahanın bir kısmı Hazine'ye aittir.