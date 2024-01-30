30 Oca 2024 - 11:00- Yaşam G:

Manzara izlemek için çıktıkları dağda dondurucu soğukta bir gece geçirdiler

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3 dağcı zorlu kış şartlarında Balıkesir Çataldağ’a tırmanarak dondurucu soğukta konakladı. 1336 metre yükseklikte uçurum kıyısına kurdukları çadırda kalan dağcılar, zirvedeki adrenalin dolu görüntülerini kayıt altına aldı.

Manzara izlemek için çıktıkları dağda dondurucu soğukta bir gece geçirdiler mask
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3 profesyonel dağcı 1336 metre yükseklikteki Çataldağ’a sportif tırmanış yaptı. Zirveye tırmanmalarının ardından şiddetli fırtınaya yakalanan dağcılar 300 metre yükseklikteki uçurum kıyısında granit kaya kütlesinin üzerine çadır kurdu. -14 derecelik dondurucu soğuk ve şiddetli fırtınaya aldırmayan dağcılar geceyi çadırda geçirdi. Bölgenin eşsiz manzarasını izlemek için çıktıkları Çataldağ’da güneşin doğması ile birlikte bekledikleri manzaraya kavuşan dağcılar, zirvedeki yaşadıkları fırtına ve sonrasındaki manzarayı kayıt altına aldı.

-14 derecede bir gece geçirdiler

Zirvede yaşadıkları fırtınalı geceyi anlatan profesyonel dağcı İsmet Şentürk, “ Türkiye’nin tescil edilmiş olan ikinci jeoparkı İda Madra Balıkesir Susurluk ilçesine 20 kilometre mesafede bir granit kütle olarak doğa sporcularının ve dağcıların özellikle ziyaret ettiği ve üzerine tırmandıkları bir dağdır. Bu granit kütleye sportif tırmanış yapılarak çıkılabiliyor. Geleneksel tırmanışta yapan dağcılar var” diye konuştu.

Gördükleri oluşumlar hayretlere düşürdü

Şentürk, “Aynı zamanda bölgeden çok fazla ziyaretçi normal mevsimde de bu bölgeyi gelip geziyorlar. Jeolojik yapısı ile birlikte çok önemli bir bölge, doğal bir oluşum. Bu bölgeyi bir kış mevsiminde kamp yaparak ziyaret ettik. Granit kütle üzerinde, şiddetli lodos fırtınası altında -14 derecede bir gece geçirdik. Doğada gördüğümüz o oluşumlar bizi hayretlere düşürdü. Ağaçların orman yapısı, o kayaların jeolojik yapısı, kar kütlesi ve sisin oluşturduğu farklı şekiller keyifli görüntüler sundu bize. Bu güzellikleri yaşamaktan çok mutlu olduk” dedi.

Dondurucu havada unutulmaz anlar

Zirveye tırmanışta gördükleri doğal güzellik karşısında unutamadıkları manzara ile karşılaştıklarını belirten Şentürk, “Granit kütle üzerinde yağışlardan dolayı su akıntıları meydana geliyor. Çok soğuk olduğundan üzerinde buz şelaleleri oluşmuştu. Çok etkileyici görüntüler gördük. Bugüne kadar gördüğümüz dağ görüntüleri içerisinde unutulmaz anlar yaşadık. Uludağ’da da çok farklı güzellikler olmasına rağmen Çatal Dağı’nın kendine özgü bir yapısı var. Bu anlamda bölgemizde böyle bir güzelliğin olması hem doğal bir değer hem de insanların ziyaret edebilmesi açısından çok büyük bir kazanç” şeklinde konuştu.

300 metrelik uçurumun kıyısında

İçlerindeki adrenalin tutkusuna engel olamadıklarını söyleyen Şentürk, “Geceyi 3 kişi bir çadırda geçirdik. Aslında amacımız bivak denilen bir torba içerisinde karda kalmayı planlamıştık ama o kadar şiddetli bir poyraz fırtınası vardı ki bir şeyler elimizden uçtuğunda bunları tekrar bulma şansımız yoktu. Çünkü 300 metrelik bir uçurumun kıyısındaydık. Çadır kurarak çok gürültülü bir rüzgar eşliğinde uçurum kıyısında konakladık. Bizi buralara çeken şey adrenalin tutkusu. Adrenalini hep yaşamayı istiyoruz” diye konuştu.

# VAR, Türkiye

30 Oca 2024 - 11:00 Balikesir- Yaşam

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