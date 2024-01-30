Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bugün, Bolu, Ankara, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak illerinde hava durumu raporunu paylaştı

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30 Ocak 2024 Pazartesi Doğu Marmara Hava Durumu

İstanbul; En yüksek: 6°C En düşük: 2°C Kar Yağışlı

Kocaeli; En yüksek: 7°C En düşük: 2°C Karla Karışık Yağmurlu

Sakarya; En yüksek: 7°C En düşük: 2°C Kar Yağışlı

Düzce; En yüksek: 7°C En düşük: -2°C Çok Bulutlu

30 Ocak 2024 Pazartesi Batı Karadeniz Hava Durumu

Bolu; En yüksek: 2°C En düşük: -7°C Çok Bulutlu

Zonguldak: En yüksek: 7°C En düşük: -2°C Karla Karışık Yağmurlu

Ankara; En yüksek: 3°C En düşük: -2°C Parçalı Bulutlu

Bartın; En yüksek: 7°C En düşük: -2°C Karla Karışık Yağmurlu

Karabük; En yüksek: 5°C En düşük: -6°C Çok Bulutlu

Kastamonu; En yüksek: 1°C En düşük: 5°C Çok Bulutlu