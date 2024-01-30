Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bugün, Bolu, Ankara, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak illerinde hava durumu raporunu paylaştı

30 Ocak 2024 Pazartesi Doğu Marmara Hava Durumu
İstanbul; En yüksek: 6°C En düşük: 2°C Kar Yağışlı
Kocaeli; En yüksek: 7°C En düşük: 2°C Karla Karışık Yağmurlu
Sakarya; En yüksek: 7°C En düşük: 2°C Kar Yağışlı
Düzce; En yüksek: 7°C En düşük: -2°C Çok Bulutlu
30 Ocak 2024 Pazartesi Batı Karadeniz Hava Durumu
Bolu; En yüksek: 2°C En düşük: -7°C Çok Bulutlu
Zonguldak: En yüksek: 7°C En düşük: -2°C Karla Karışık Yağmurlu
Ankara; En yüksek: 3°C En düşük: -2°C Parçalı Bulutlu
Bartın; En yüksek: 7°C En düşük: -2°C Karla Karışık Yağmurlu
Karabük; En yüksek: 5°C En düşük: -6°C Çok Bulutlu
Kastamonu; En yüksek: 1°C En düşük: 5°C Çok Bulutlu
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.