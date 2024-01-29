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Bir günde iki ayrı asayiş

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Bolu'da gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, 10 milyon TL değerinde 5 milyon 150 bin boş makaron ve çok sayıda yasadışı silah ele geçirildi. Bolu Emniyet Müdürlüğü'nün kaçakçılık ve yasadışı faaliyetlere karşı mücadelesi sürüyor.

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Bolu, kaçakçılık ve yasadışı silah bulundurma olaylarıyla gündeme geldi. İki ayrı operasyonda, piyasa değeri 10 milyon TL olan boş makaronlar ve çok sayıda yasadışı silah ele geçirildi. Bu olaylar, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'nün titiz çalışmaları sayesinde ortaya çıkarıldı.

Anadolu Otoyolu’nda dev operasyon

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Anadolu Otoyolu’nda önemli bir başarıya imza attı. İstanbul-Ankara güzergahında gerçekleştirilen denetimlerde, A.E.T. (28) yönetimindeki bir tır durduruldu. Yapılan aramalarda, piyasaya sürülmeye hazırlanan 5 milyon 150 bin adet boş makaron ele geçirildi. Bu kaçak ürünlerin piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olarak belirlendi. Olayla bağlantılı olduğu düşünülen F.O. (30) ve tır şoförü A.E.T. gözaltına alındı. F.O. sorgusunun ardından serbest bırakılırken, A.E.T. adliyeye sevk edildi ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kent merkezinde silah kaçakçılığına darbe

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü’nün bir başka başarılı operasyonu ise kent merkezinde gerçekleşti. S.E. (54) idaresindeki otomobil, şüphe üzerine durduruldu. Araçta yapılan detaylı aramalarda, ruhsatsız yarı otomatik dipçikli tabanca, toplu tabanca ve 65 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ile 25 adet 36 kalibrelik av tüfeği kartuşu bulundu. Gözaltına alınan S.E., emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye çıkarıldı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü'nün bu iki başarılı operasyonu, kaçakçılık ve yasadışı faaliyetlere karşı verilen mücadelenin kararlılığını gösteriyor. Yetkililer, bu tür suçların önlenmesi için çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtiyor.

# otomobil

29 Oca 2024 - 15:38 Bolu- Asayiş

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