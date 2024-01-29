Trendyol 1.Lig’de Şanlıurfaspor-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? nerede?

Trendyol 1.Lig 20. Haftasında Boluspor, deplasmanda Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda, Şanlıurfaspor ile karşı karşıya geliyor. Bugün saat 20:00'da başlayacak olan bu heyecan verici mücadele, TRT Spor ve BeIN SPORTS MAX 1 kanalında canlı yayınlanacak.

Mücadelenin hakem kadrosu

Bu önemli maçta hakem Furkan Aksuoğlu düdük çalacak. Yardımcı hakemler ise O. Kağan Çalışır ve Cem Özbay olarak belirlendi.

Takımların 12. randevusu

Şanlıurfaspor ve Boluspor Türkiye Liglerinde 11 kez karşılaştı ve bu rekabette Boluspor, 3 galibiyet elde etti. Şanlıurfaspor ise 4 galibiyet aldı. 4 maç beraberlikle sonuçlandı.

Rekabette 33 gol

Şanlıurfaspor ile Boluspor arasında gerçekleşen karşılaşmalarda futbolseverler toplam 33 golün heyecanını yaşadı. Bu gollerin büyük bir kısmını, 18 gol ile Şanlıurfaspor kaydetti. Boluspor ise bu karşılaşmalarda 15 gol atmayı başardı.

Boluspor'un deplasman karnesi

Boluspor, deplasmanda oynadığı 9 maçta dengeli sonuçlar aldı. Toplamda 3 mağlubiyet ve 3 galibiyet ile performansını dengede tutan Boluspor, deplasmanda, Çorum FK’ya yenilirken, Altay ve Ümraniyespor karşısında zaferle ayrıldı.

Şanlıurfaspor’un iç saha performansı

Şanlıurfaspor’un iç saha performansı, oynadığı 9 iç saha maçında 4 mağlubiyet alarak ligin zorlu mücadelelerinde başarısızlık olarak öne çıkıyor. 2 galibiyet ve 3 beraberlik alarak düşük bir form grafiği çizen Şanlıurfaspor, son maçında evinde Adanaspor’a karşı üç puanı hanesine yazdırdı ve çıkışa geçti.

Boluspor'a karşı eski oyuncuları sahada

Boluspor'un geçmiş sezonlarında kırmızı-beyaz formayı terleten dört önemli isim, eski takımlarına rakip olarak sahaya çıkıyor. Cumali Bişi, Guy Lucien Michel Landel, İshak Çakmak ve Ümit Kurt, geçmişte Boluspor'un başarılarına katkıda bulunmuş oyuncular olarak biliniyorlar. Şimdi ise eski takımlarına karşı mücadele verecekler.