29 Oca 2024 - 17:15- Spor G:

Trendyol 1.Lig’de Şanlıurfaspor-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? nerede?

ABONE OL Google News Sayfamız

Trendyol 1.Lig 20. Hafta karşılaşmasında Boluspor bugün deplasmanda Şanlıurfaspor’a oluyor. Peki Şanlıurfaspor-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1.Lig’de Şanlıurfaspor-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? nerede? mask
+5
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Trendyol 1.Lig 20. Haftasında Boluspor, deplasmanda Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda, Şanlıurfaspor ile karşı karşıya geliyor. Bugün saat 20:00'da başlayacak olan bu heyecan verici mücadele, TRT Spor ve BeIN SPORTS MAX 1 kanalında canlı yayınlanacak.

Mücadelenin hakem kadrosu

Bu önemli maçta hakem Furkan Aksuoğlu düdük çalacak. Yardımcı hakemler ise O. Kağan Çalışır ve Cem Özbay olarak belirlendi.

Takımların 12. randevusu

Şanlıurfaspor ve Boluspor Türkiye Liglerinde 11 kez karşılaştı ve bu rekabette Boluspor, 3 galibiyet elde etti. Şanlıurfaspor ise 4 galibiyet aldı. 4 maç beraberlikle sonuçlandı.

Rekabette 33 gol

Şanlıurfaspor ile Boluspor arasında gerçekleşen karşılaşmalarda futbolseverler toplam 33 golün heyecanını yaşadı. Bu gollerin büyük bir kısmını, 18 gol ile Şanlıurfaspor kaydetti. Boluspor ise bu karşılaşmalarda 15 gol atmayı başardı.

Boluspor'un deplasman karnesi

Boluspor, deplasmanda oynadığı 9 maçta dengeli sonuçlar aldı. Toplamda 3 mağlubiyet ve 3 galibiyet ile performansını dengede tutan Boluspor, deplasmanda, Çorum FK’ya yenilirken, Altay ve Ümraniyespor karşısında zaferle ayrıldı.

Şanlıurfaspor’un iç saha performansı

Şanlıurfaspor’un iç saha performansı, oynadığı 9 iç saha maçında 4 mağlubiyet alarak ligin zorlu mücadelelerinde başarısızlık olarak öne çıkıyor. 2 galibiyet ve 3 beraberlik alarak düşük bir form grafiği çizen Şanlıurfaspor, son maçında evinde Adanaspor’a karşı üç puanı hanesine yazdırdı ve çıkışa geçti.

Boluspor'a karşı eski oyuncuları sahada

Boluspor'un geçmiş sezonlarında kırmızı-beyaz formayı terleten dört önemli isim, eski takımlarına rakip olarak sahaya çıkıyor. Cumali Bişi, Guy Lucien Michel Landel, İshak Çakmak ve Ümit Kurt, geçmişte Boluspor'un başarılarına katkıda bulunmuş oyuncular olarak biliniyorlar. Şimdi ise eski takımlarına karşı mücadele verecekler.

# Türkiye, Boluspor, Adanaspor, Trendyol 1.Lig

29 Oca 2024 - 17:15 Şanliurfa- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

FIRSAT!! Toki 2. Etap ARAKAT 2+1 Daire. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul&#039;den Dairemiz Toki 2. Etap 1. Katta, ARAKAT dairedir. Cepheleri Aç...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW&#039;DEN; NARVEN YAKINI ÖRENCİK&#039;DE KÖY İÇİ 2057 m2 SATILIK ARSA+EV

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * NARVEN YOLU ÜZERİNDE ÖRENCİK KÖYÜNDE * MERKEZE ARAÇLA 5 DK MESAFEDE * HİÇBİR ENGELİ YOK...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

*RW&#039;DEN; LÜKS YAPILI&amp;GENİŞ, 3 YILLIK BİNADA 3+1 SATILIK DAİRE*

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * AŞAĞI SOKU MAH.ARÇELİK YOLU ÜZERİNDE * SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARŞISI , ADLİYE YAKININDA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MH. SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

SATILIK 2+1

KARAÇAYIR&#039;DA BRÜT 78 M2 GÜNEY CEPHE WC AYRI ANKASTRE TAKIMI KAPALI BALKON AMERİKAN MUTFAK YÜKSEK KİRA GETİRİLİ ZEMİNDE DEPOLAMA ALANI DU...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MAHALLESİNDE SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN SATILIK AYRI MUTFAK VE BALKONLU 1+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

REALTY WORLD&#039;DEN SEYİTAVŞAR MAH. SATILIK ARSA

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI 2 KAT İMARLI 22 METRE YOLA CEPHE 479,50.- M² VİLLA BÖLGESİNDE DETAYLI BİLGİ İÇİN ARAYINIZ. 053224...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL