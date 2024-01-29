Bolu Kozlu Köyü'nde orman ekibi traktörün altından hayat kurtardı

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Kozlu Köyü'nde, bir traktör kazası yaşandı. Olay, bölgedeki ormanlık alanda gerçekleşti. Bir vatandaş, traktör kullanırken talihsiz bir şekilde aracın altında kalarak ciddi şekilde yaralandı. Bu acil durumda, Bolu Orman İşletme Şefliği ekibinin hızlı ve profesyonel müdahalesi hayati önem taşıdı.

Olay yerindeki hızlı ilk müdahale

Kazanın gerçekleştiği sakin ormanlık alanda, Bolu Orman İşletme Şefliği'nin koruma ekibi, tesadüfen olay yerine ulaştı. Kazazedenin yardım çığlıklarını duyan ekip, derhal müdahalede bulundu. Yaralı vatandaşın bacak bölgesinde ciddi yaralanmalar olduğunu fark eden ekip, ilk yardım uygulamalarını başarıyla gerçekleştirdi ve hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.

Kazazedeye etkin yardım ve ambulansın gelmesi

Orman ekibi, yaralı vatandaşı hızla güvenli bir bölgeye taşıdı. Bu sayede, sağlık ekiplerinin kolayca erişebileceği bir noktada kazazede, profesyonel tıbbi yardım almak üzere ambulansa teslim edildi.

Kazazedenin sağlık durumu nasıl?

112 Acil Servis ekipleri, yaralı vatandaşı hızla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırdı. Yapılan kontroller sonucunda, vatandaşın hayati bir tehlikesi olmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Bu haber, kazazedeyi yakından ilgilendiren aile üyeleri ve bölge sakinleri için büyük bir rahatlama oldu.

Orman ekibinin bu kahramanca müdahalesi, bölge halkı tarafından takdirle karşılandı.