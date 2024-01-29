At Yaylası’nda Yılkı atlarının Objektiflere yansıyan görüntüleri

Bolu'nun meşhur At Yaylası’ndaki vahşi yılkı atları havadan görüntülendi. Atların sürü halindeki hareketleri güzel görüntüler ortaya çıkardı.
Yüzde 65'i ormanlarla kaplı Bolu'da yılkı atlarının yaşam alanı olan At Yaylası, beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan 1150-1250 metre rakımda yer alan ve 7 yayladan oluşan At Yaylası’nda kış güzelliği yaşanıyor. At Yaylası’na ismini veren vahşi yılkı atları doğasever vatandaş Gökhan Bilen tarafından dron ile görüntülendi. Onlarca yılkı atının muhteşem görüntüleri ve sürü halinde etrafta dolaşması güzel görüntüler ortaya çıkardı.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.