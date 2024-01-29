380 Bin TL maaşla 'baş uyku sorumlusu' aranıyor

Yatak testi yaparak zengin olun: işte yılın en ilginç iş ilanı

Birleşik Krallık'ta, yatak sektörünün önde gelen markalarından biri, oldukça dikkat çekici bir iş ilanı yayınladı. İlan, "Baş uyku sorumlusu" pozisyonu için, yatak ve yorgan test ederek 380 bin TL kazanma fırsatı sunuyor. Bu ilan, uyuyarak para kazanmak isteyenler için benzersiz bir fırsat olarak öne çıkıyor.

Uyku uzmanı olmak için 6 ay eğitim

Seçilecek olan "Baş uyku sorumlusu", 6 ay sürecek bir eğitim programından geçecek. Bu süreçte, çeşitli yataklar ve yastıklar test edilerek, ideal uyku koşulları hakkında bilgiler toplanacak. Bu eğitim, uyku kalitesini artırmak için gerekli olan tüm detayları kapsayacak.

Birleşik Krallık'ta yatak perakendeciliğinde yeni bir dönem

Bu ilan, Birleşik Krallık'ın 166 mağazası bulunan en büyük yatak perakendecilerinden biri tarafından verildi. Firma, bu ilginç iş teklifiyle yatak ve yorgan sektöründe yeni bir döneme işaret ediyor. Adayların, yatakta geçirecekleri zamanı değerlendirerek, uyku kalitesi üzerine önemli bulgular sunmaları bekleniyor.

Deliksiz uyku için yatak ve yastık testleri

Baş uyku sorumlusu, deliksiz bir uyku için gerekli olan yatak ve yastıkları test edecek. Bu süreçte, uyku kalitesini artıran özelliklerin belirlenmesi ve bu bilgilerin ürün geliştirmede kullanılması hedefleniyor.

Uyku biliminde yeni bir sayfa: baş uykucu aranıyor

Bu ilginç iş ilanı, uyku biliminde yeni bir sayfa açıyor. "Baş uyku sorumlusu" olarak işe alınacak kişi, uyku kalitesini artırmak için gerekli olan tüm detayları aktaracak ve bu alanda önemli bir rol üstlenecek.