- Ekonomi

Sağlık Bakanlığından 35 bin personel alımı

ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı gibi, Sağlık Bakanlığı 2024 yılında 35 bin personel alacak. Bu alımın 15 bini hemşire olacak. Sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için büyük bir fırsat sunan bu alım, sektördeki personel ihtiyacını karşılayacak.

Sağlık Bakanlığından 35 bin personel alımı mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık sektörüne müjde: 35 bin personel alınacak

Türkiye'nin sağlık sektöründe yeni bir dönem başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla, Sağlık Bakanlığı'nın 2024 yılı için 35 bin personel alımı yapacağı duyuruldu. Bu alımın 15 binini hemşireler oluşturacak. Bu gelişme, sağlık sektöründe çalışmak isteyenler için büyük bir fırsat olarak görülüyor.

İzmir Şehir Hastanesi: sağlıkta yeni bir dönemin başlangıcı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Şehir Hastanesi'nin dünyanın en büyük ve en modern sağlık komplekslerinden biri olduğunu belirtti. Bu yatırım, Türkiye'nin sağlık alanındaki gelişimini ve bağımsız gücünü simgeliyor. Yeni personel alımları, bu büyük yatırımın bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2024: başvuru şartları ve süreci

Sağlık Bakanlığı'nın 2024 personel alımı için başvuru şartları henüz netleşmedi. Ancak, kamu alımlarında genellikle geçerli olan 657 sayılı Kanunun 4. maddesi (B) fıkrası ve 48. maddesi gibi şartlar ön planda olacak. Ayrıca, KPSS puanı ve diğer kriterler de alım sürecinde belirleyici olacak. Bu alım, sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için önemli bir adım olacak.

Sağlık sektöründe istihdam fırsatı: 15 bin hemşire alımı

Sağlık Bakanlığı'nın yapacağı 35 bin personel alımının 15 bini hemşireler için ayrıldı. Hemşirelik mesleğine ilgi duyan ve bu alanda kariyer yapmak isteyen adaylar için bu, kaçırılmaması gereken bir fırsat. Hemşire alımı, sağlık sektöründeki personel ihtiyacını karşılamada önemli bir rol oynayacak.

Sağlık Bakanlığı personel alımı: yeni istihdam kapıları açılıyor

Bu büyük personel alımı, Türkiye'nin sağlık sektöründe yeni istihdam kapıları açıyor. Sağlık Bakanlığı'nın bu adımı, sektördeki personel eksikliğini gidermeye ve sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik önemli bir girişim olarak değerlendiriliyor.

# Türkiye, Sağlık, cumhurbaşkanı

29 Oca 2024 - 18:18 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

FIRSAT!! Toki 2. Etap ARAKAT 2+1 Daire. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul&#039;den Dairemiz Toki 2. Etap 1. Katta, ARAKAT dairedir. Cepheleri Aç...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW&#039;DEN; NARVEN YAKINI ÖRENCİK&#039;DE KÖY İÇİ 2057 m2 SATILIK ARSA+EV

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * NARVEN YOLU ÜZERİNDE ÖRENCİK KÖYÜNDE * MERKEZE ARAÇLA 5 DK MESAFEDE * HİÇBİR ENGELİ YOK...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

*RW&#039;DEN; LÜKS YAPILI&amp;GENİŞ, 3 YILLIK BİNADA 3+1 SATILIK DAİRE*

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * AŞAĞI SOKU MAH.ARÇELİK YOLU ÜZERİNDE * SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARŞISI , ADLİYE YAKININDA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MH. SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

SATILIK 2+1

KARAÇAYIR&#039;DA BRÜT 78 M2 GÜNEY CEPHE WC AYRI ANKASTRE TAKIMI KAPALI BALKON AMERİKAN MUTFAK YÜKSEK KİRA GETİRİLİ ZEMİNDE DEPOLAMA ALANI DU...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MAHALLESİNDE SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN SATILIK AYRI MUTFAK VE BALKONLU 1+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

REALTY WORLD&#039;DEN SEYİTAVŞAR MAH. SATILIK ARSA

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI 2 KAT İMARLI 22 METRE YOLA CEPHE 479,50.- M² VİLLA BÖLGESİNDE DETAYLI BİLGİ İÇİN ARAYINIZ. 053224...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL