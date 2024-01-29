POMEM Polis alımı ne zaman başlıyor

Türkiye'de polis olma hayali kuran binlerce adayın merakla beklediği 2024 POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) polis alımı ile ilgili detaylar netlik kazanmaya başladı. Yeni dönemin başlamasıyla birlikte, polislik mesleği hakkında bilgi sahibi olmak isteyen adaylar için POMEM başvuru tarihleri ve şartlarını yakından inceledik. İşte, tüm ayrıntılar...

2024 POMEM polis alımı

Polislik mesleğine adım atmak isteyenler, 2024 POMEM polis alımı başvuru tarihlerini araştırmaya başladılar. Ancak şu an için EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) tarafından polis alımı için belirlenen başvuru tarihleri, şartlar ve diğer detaylar henüz resmi olarak açıklanmadı. Başvuru süreci ve ilgili ayrıntılar, Polis Akademisi'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.

POMEM başvurusu nasıl yapılacak?

Adaylar, POMEM başvurusunu yapabilmek için e-Devlet şifresine sahip olmalıdır. Başvuru işlemi, internet üzerinden gerçekleştirilecektir. Başvuru esnasında gerekli bilgilerin eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Başvuru süresi içerisinde posta yoluyla veya belirlenen tarihlerin geçmesinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

POMEM başvuru şartları nelerdir?

Başvuruda bulunmak isteyen adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

-Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

-KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) sonuçlarına göre belirlenecek taban puanı veya üzerinde puan almış olmak,

-Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak,

-18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak.

Not: Lisans mezunu adaylar, önlisans mezunlarına göre başvuruda bulunamazlar.