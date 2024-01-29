Trendyol 1.Lig’de Boluspor deplasmanda Şanlıurfaspor’a tek attı üç aldı!

Maçın ilk dakikaları, her iki takımın da tempolu oyunlarına sahne oldu. 3. dakikada Semih Karadeniz'in ceza sahasına gönderdiği topa Şanlıurfaspor'dan hiçbir oyuncunun dokunamaması, Boluspor kalecisinin topu kontrol etmesini sağladı. 6. dakikada Boluspor'un yıldızı Daniel Avramovski, ceza sahası içinde güçlü bir vuruş yaptı, ancak top auta çıktı.

Kalecilerin üstün performansı

25. dakikada Anıl Koç'un kaleye yönelik vuruşu, Şanlıurfaspor kalecisi Aydın'ın dikkatli müdahalesiyle kornere çıkarıldı. 36. dakikada yine Anıl Koç, kaleci Aydın tarafından durduruldu. Aydın, olağanüstü reflekslerle takımını oyunda tuttu.

Boluspor öne geçiyor

Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Ancak ikinci yarıda oyunun gidişatı değişti. 51. dakikada Tunahan Çiçek'in mükemmel pası, Avramovski'yi gol pozisyonuna taşıdı. Avramovski'nin kusursuz vuruşu ile Boluspor, 1-0 öne geçti. Bu gol, maçın kaderini değiştiren an oldu.

Şanlıurfaspor'un gol arayışları

Şanlıurfaspor, maç boyunca birçok gol fırsatı yakaladı, ancak Boluspor savunması ve kalecisinin başarılı müdahaleleri, ev sahibi takımın çabalarını sonuçsuz bıraktı. Özellikle 90. dakikada yaşanan korner pozisyonunda Şanlıurfasporlu oyuncuların üst üste vuruşları, Boluspor kalecisini zorlasa da, golle sonuçlanmadı.

Maçın sonucu

Boluspor'un bu galibiyetiyle ligdeki konumunu güçlendirdiği görüldü. Şanlıurfaspor ise, kendi sahasında aldığı bu yenilgiyle hayal kırıklığı yaşadı.

Hakem ve takım kadroları

Mücadelenin hakemleri Furkan Aksuoğlu, Oğuz Kaan Çalışır, Cem Özbay oldu.

Şanlıurfaspor’un kadrosu: Aydın Bağ, Mboula, Mehmet Yiğit, Semih Karadeniz, Barış Gök, Cumali Bişi (Abdullah Aydın dk. 72), Oliver Thill (Tolga Ünlü dk. 72), Barış Ekincier (Aldair Balde dk. 80), Landel, Dening (Harris dk. 60), Marco Paixao

Boluspor’un kadrosu: Çağlar Şahin Akbaba, Veaceslav Posmac, Naby Youssouf Oularé, Onur Ulaş, Batuhan İşçiler, Anıl Koç, Oğuz Kağan Güçtekin (Kubilay Sönmez dk. 84), Daniel Avramovski, Abdoulaye Diarrassouba (Hakan Bilgiç dk. 90), Vüsal İsgndrli (Ercan Coşkun dk. 90), Tunahan Çiçek (Hüsamettin Yener dk. 73)

Diğer öne çıkan detaylar

Boluspor’un galibiyet golünü Daniel Avramovski (dk. 51) kaydetti. Sarı kart gören isimler ise Boluspor’dan Naby Youssouf Oularé, Anıl Koç oldu. Şanlıurfaspor’dan sarı kart gören isimler ise Barış Gök, Mehmet Yiğit oldu.