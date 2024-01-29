Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında gerçekleşen çekişmeli maçta, Boluspor, Yalçın Koşukavak yönetiminde Şanlıurfaspor'a karşı 1-0'lık üstünlük sağladı. Koşukavak, bu önemli zaferin ardından yaptığı değerlendirmede, maç öncesi hazırlanan planların kusursuz bir şekilde işlediğini vurguladı. Teknik direktör, stratejilerinin ve oyuncuların sahada sergiledikleri performansın maçın sonucunu büyük ölçüde etkilediğini belirtti.

“Bizim bir hedefimiz var”

Koşukavak, "Her iki takımın futbolcularını kutluyorum. İki takım da çok iyi mücadele etti. Bizim bir hedefimiz var, başarabilirsek inşallah, play off için mücadele ediyoruz. Oyunu teknik yorumlamam gerekirse geçen haftaki Şanlıurfaspor'un 4-0'lık galibiyeti, devre arasında çok deneyimli oyuncu kadrosu alması bu maçın zorluk derecesini arttırıyordu.

“Planlarımızı çok iyi yaptık”

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, planlarını çok iyi yaptıklarını söyeyerek, “4-0'lık skor, bir de oyuncu kalitesi yüksek oyuncular. biz planlarımızı çok iyi yaptık. oyunun her anını iyi oynadık. Oyuncularım çok samimi, içten oynadılar.

“Kazandığımız için mutluyum”

Kazandığımız için mutluyum. Hepsini de tebrik ediyorum. Teorilerimizi, senaryolarımızı sahaya getiriyorlar. Hepsinin ayağına, yüreğine sağlık. Şanlıurfaspor'a da kalan maçlarda başarılar diliyorum" diye konuştu.