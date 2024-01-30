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BZO Başkanı Özer'den şap hastalığına karşı üçlü aşılama planı açıklaması

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Bolu Ziraat Odası Başkanı Selim Özer, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın şap hastalığına karşı başlattığı üçlü aşılama planını açıkladı. 2024 yılında ücretsiz olarak uygulanacak bu yeni strateji, hayvan sağlığını korumayı ve ekonomik kayıpları önlemeyi hedefliyor.

BZO Başkanı Özer'den şap hastalığına karşı üçlü aşılama planı açıklaması mask
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Şap Hastalığına Karşı Yeni Strateji

Bolu Ziraat Odası Başkanı Selim Özer, Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'nın açıkladığı şap hastalığına karşı yeni aşılama stratejisini değerlendirdi. Başkan Özer, bu yıl ilk kez uygulanacak olan üç doz aşı programının, hayvan sağlığı için büyük bir adım olduğunu vurguladı. Bakanlığa teşekkür eden Özer, “bölge hayvancılığı için çok önemli bir adım” dedi.        Ücretsiz Üçlü Aşılama Programı

Başkan Özer, "Bu yıl, şap hastalığına karşı mücadelede yeni bir döneme giriyoruz. Önceki yıllarda iki doz olarak uygulanan aşı, bu yıl üç doza çıkarıldı. Özellikle ilk doz, 29 Ocak-31 Mart 2024 tarihleri arasında üreticilerimizden herhangi bir aşı bedeli alınmadan uygulanacak" dedi. Bu adımın, hayvan sağlığını korumak ve ekonomik kayıpları önlemek adına önemli olduğunu belirtti.

Şap Hastalığının Ekonomik Etkileri

Başkan Özer, şap hastalığının, sığır, manda, koyun, keçi ve geyik gibi çift tırnaklı hayvanlarda görülen bulaşıcı bir hastalık olduğunu ve bu hastalığın, canlı hayvan ticaretini ve ekonomiyi olumsuz etkilediğini ifade etti. "Şap hastalığı, ülkemizde ve dünya genelinde büyük ekonomik kayıplara neden oluyor. Bu nedenle, hastalığın kontrol altına alınması hayati önem taşıyor" diye ekledi.

Şap Aşısının Önemi

Özer, şap aşısının ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Büyükbaş hayvanların iller arasında sevklerinde ve buzağı desteklemelerinde şap aşılama şartı aranıyor. Aşısız hayvanların sevklerine izin verilmiyor. Bu, hayvansal üretimin desteklenmesi açısından da büyük önem taşıyor" dedi.

Baskın Aşılama Programı ve Maliyeti

Bolu Ziraat Odası Başkanı, Baskın Aşılama Programı'nın detaylarını paylaştı. "Toplam 250 milyon TL maliyetindeki aşılar için aşı bedeli alınmayacak. 2023 yılında tespit edilen SAT-2 virüsüne karşı alınan tedbirler ve Şap Enstitümüz tarafından üretilen aşılar, büyükbaş hayvan varlığımızın tamamına uygulandı" diye belirtti.

2024 Yılında Üç Aşı Uygulaması

Başkan Özer, 2024 yılında uygulanacak üç aşılama programının detaylarını açıkladı. "İlk aşılama, 29 Ocak-31 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak. İkinci aşılama, 15 Nisan-15 Haziran 2024 tarihleri arasında Kurban Bayramı öncesi ilkbahar döneminde gerçekleştirilecek. Üçüncü aşılama ise, 16 Eylül-17 Kasım 2024 tarihleri arasında sonbahar döneminde yapılacak" dedi. Bu çalışmaların, şap hastalığına karşı Türkiye'de etkin bir mücadele yürütmek ve hayvan varlığını korumak için planlandığını vurguladı.

Bolu Ziraat Odası Başkanı Selim Özer'in açıklamaları, şap hastalığına karşı alınan önlemlerin ve yeni aşılama stratejisinin önemini ortaya koyuyor. Bu yeni strateji, hayvan sağlığını korumak ve ekonomik kayıpları önlemek için kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Üreticiler için ücretsiz olan bu aşılama programı, hayvansal üretimin desteklenmesi ve sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor.

# Türkiye, tarım

30 Oca 2024 - 09:17 - Güncel

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Köroğlu - sayın başkan ziraat odası ne alaka,sen tarla ve tohum ilgili konuşmalar yap,hayvancılığın içinde olan birlikler konuşsun

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Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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