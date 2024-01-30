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Göynük'te 2023 başarıları ve 2024 hedefleri

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Göynük Orman İşletme Müdürlüğü, 2023 yılının başarılarını ve 2024 yılı için planlarını değerlendirmek üzere bir toplantı düzenledi. Orman yangınlarıyla mücadeledeki çabalar övgüyle karşılandı ve yeni yıl için hedefler belirlendi.

Göynük'te 2023 başarıları ve 2024 hedefleri mask
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Müdürlükten Önemli Değerlendirme

Göynük Orman İşletme Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde önemli bir değerlendirme toplantısına ev sahipliği yaptı. Toplantıda, 2023 yılında gerçekleştirilen çalışmaların yanı sıra 2024 yılı için planlanan programlar masaya yatırıldı.

2023 Başarıları ve 2024 Planları Gündemde

Toplantı, Bölge Müdürü Mahmut Şentürk'ün başkanlığında gerçekleşti. Bölge Müdür Yardımcıları Yılmaz Yıldız ve Kemal Yıldız, Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürü Mevlüt Arslan, İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Nazif Öztürk, Silvikültür Şube Müdürü Hüseyin Şahiner, Makine ve İkmal Şube Müdürü Turgay Kağan, İşletme Müdürü Ahmet Öztürk, Müdür Yardımcısı Avni Arslan ve İşletme Şefleri gibi önemli isimlerin katılımıyla gerçekleşti.

İşletme Şeflerinden Sunumlar ve Karşılıklı Diyalog

Toplantıda İşletme Şefleri, 2023 yılında gerçekleştirilen çalışmalar ve 2024 yılı için planlanan programlara ilişkin sunumlar yaptı. Karşılıklı diyalog şeklinde geçen toplantıda, ormanların korunması ve geliştirilmesiyle ilgili sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Orman Yangınlarıyla Mücadelede Övgüye Değer Çabalar

Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, 2023 yılında özellikle orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarından dolayı İşletme Müdürlüğü personeline teşekkür etti. Bu çalışmaların, bölgedeki ormanların korunması ve sürdürülebilir yönetimi açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

2024 Yılı İçin Azami Gayret Vurgusu

Mahmut Şentürk, 2024 yılı programlarının başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için azami gayret gösterilmesinin önemini vurguladı. Yeni yılın planlarının, ormanların daha etkin korunması ve yönetilmesi yönünde stratejik adımlar içerdiği belirtildi.

Toplantının Sonu ve İyi Niyet Dilekleri

Toplantı, karşılıklı iyi niyet ve başarılı bir yıl dilekleriyle sona erdi. Katılımcılar, gelecek yıl için ortak hedefler ve stratejiler üzerinde birlikte çalışma konusunda hemfikir olduklarını ifade ettiler.

Göynük Orman İşletme Müdürlüğü'nün değerlendirme toplantısı, 2023 yılının başarılarını kutlamak ve 2024 yılı için hedeflerini belirlemek adına önemli bir adım oldu. Orman yangınlarıyla mücadeledeki başarılar özellikle takdir edilirken, gelecek yıl için de benzer başarıların hedeflendiği görüldü. Bu toplantı, bölgenin orman varlığının korunması ve sürdürülebilir yönetimi için atılan önemli adımlardan biri olarak kayıtlara geçti.

30 Oca 2024 - 12:00 - Güncel

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