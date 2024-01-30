Mevduat faiz oranları 6 hafta sonra ilk kez yüzde 50'nin altına düştü

Türkiye'de Mevduat Faiz Oranlarında Dikkat Çekici Düşüş

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) son dönemdeki faiz politikaları ve ekonomik yönetimin değişiklikleri, TL vadeli mevduat hesaplarını yeniden gündeme getirdi. TCMB'nin politika faizini 8 ayda 36,5 puan artırarak yüzde 45'e çıkarması, mevduat faizlerinde de önemli bir artışa yol açtı. Ancak, yüksek enflasyon oranlarına rağmen, mevduat faizlerinde beklenen artış yerine bir düşüş eğilimi gözlemlendi.

Mevduat Faiz Oranlarındaki Son Durum

TCMB'nin 19 Ocak haftasına ilişkin raporuna göre, 1-3 ay arası mevduat faiz oranları, 6 hafta sonra ilk kez yüzde 50'nin altına düşerek ortalama yüzde 49 seviyesine geriledi. 22 Aralık haftasında bu oran yüzde 52,60 seviyesindeydi. 6 aya kadar vadeli mevduat faiz oranları da son 4 haftadır düşüş gösteriyor ve 19 Ocak itibarıyla yüzde 47 civarına geriledi.

Enflasyon ve Mevduat Faizleri Arasındaki İlişki

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 2023 Aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 64 artış gösterdi. Bu yüksek enflasyon oranına rağmen, mevduat faizleri TÜFE oranlarının 15-20 puan altında seyrediyor. 2024'ün ortasından itibaren vadeli mevduat faiz oranlarında düşüş trendinin devam etmesi bekleniyor.

Mevduat Faizlerindeki Düşüşün Nedenleri

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, mevduat faizlerindeki düşüşün en büyük nedeni olarak bankalardaki likidite fazlasını gösterdi. Babuşcu'ya göre, bankaların fonlama ihtiyacının azalması ve kredi talebinin sınırlı olması, mevduat faizlerindeki gerilemeye yol açtı.

Merkez Bankası'nın Faiz Politikaları ve Beklentiler

Merkez Bankası'nın Ocak ayında politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çekmesi, mevduat faizlerine sınırlı ölçüde yansıdı. Babuşcu, bu artışın mevduat faizlerinde 1-2 puanlık bir artışa yol açabileceğini belirtti. Ayrıca, TCMB'nin kredi kartlarına yönelik düzenlemeler ve zorunlu karşılık gibi uygulamaları da gündeme getirebileceği öngörülüyor.

Gelecek Dönemde Mevduat Faiz Oranları

Mayıs ayına kadar yüksek seyretmesi beklenen enflasyonun, yılın ikinci yarısından itibaren baz etkisiyle gerilemesi bekleniyor. Bu durum, mevduat faizlerinin yüzde 40-50 aralığında seyretmesine neden olabilir. Prof. Dr. Şenol Babuşcu, yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 42 olduğunu ve mevduat faizlerinin bu yıl enflasyonun 1-2 puan üzerinde olabileceğini öngörüyor.