30 Oca 2024 - 16:00- Güncel G:

Akaryakıt fiyatlarındaki büyük artış: benzine ve motorine yeni zam dalgası geliyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Akaryakıt fiyatlarındaki artış durmak bilmiyor. Dün gece motorine yapılan zammın ardından, hem benzine hem de motorine yeni zamların beklendiği haberini detaylarıyla bu yazımızda bulabilirsiniz.

Akaryakıt fiyatlarındaki büyük artış: benzine ve motorine yeni zam dalgası geliyor mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Akaryakıt Fiyatlarındaki Artış Durmuyor

Akaryakıt sektöründe yaşanan fiyat artışları, adeta bir tsunamiye dönüşmüş durumda. Bu gece motorine yapılacak olan 1.38 TL'lik zamdan sonra, benzine ve motorine yönelik yeni zamların beklendiği bildiriliyor. Bu durum, araç sahiplerini ve genel olarak tüm tüketicileri endişelendiriyor.

Motorin ve Benzin Fiyatlarındaki Son Durum

Dün gece yarısından itibaren geçerli olan zamla birlikte, motorinin litresi İstanbul'da 41.62 TL, Ankara'da 42.36 TL, İzmir'de ise 42.58 TL'ye yükselecek. Bu artış, akaryakıt fiyatlarında yaşanan büyük yükselişin sadece bir parçası.

Beklenen Yeni Zamlar

Ekonomi Editörü Olcay Aydilek'in sektör kaynaklarından aldığı bilgilere göre, akaryakıta Çarşamba günü yeni bir zam daha gündeme gelebilir. Motorine 1 TL 40 kuruş, benzine ise yaklaşık 2 TL civarında bir zam bekleniyor. Bu durum, akaryakıt fiyatlarının daha da yükseleceğini gösteriyor.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler ve Etkileri

Çin'in, bankaların rezervlerinde tutması gereken miktarı azaltacağı yönündeki açıklaması, kredileri artırmaya yönelik bir karar olarak değerlendiriliyor. Bu kararın piyasaya 140 milyar dolar sağlayacağı tahmin ediliyor. Bu gelişme, petrol piyasalarını hareketlendirerek ürün fiyatlarının artmasına neden oluyor ve bu da akaryakıt zamlarını gündeme getiriyor.

Akaryakıt Zamlarının Etkileri

Seçimlerden bu yana akaryakıt fiyatları yüzde 115 arttı. Bu artış, asgari ücretlinin alım gücünü 49 litre düşürdü. Akaryakıt zamları, nakliye ve taşımacılık maliyetlerini artırıyor ve bu durum gıda, giyim, ulaşım gibi temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarının yükselmesine yol açıyor.

Bu gelişmeler, akaryakıt fiyatlarındaki artışın sadece araç sahiplerini değil, genel olarak tüm tüketicileri ve ekonomiyi etkilediğini gösteriyor. Önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarındaki değişimler yakından takip edilmeye devam edecek.

30 Oca 2024 - 16:00 - Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Bolulu - Oy verenler buna sebeb sizsiniz ve ahirette aizden hakkimi alacagim ,hakkim haram olsun

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Ocak 20:19
01

Yılmaz Bektas - ŞAHLANIŞ DÔNEMİNE GİRDİK. HAYIRLI OLSUN MİLLETİMİZE.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Ocak 18:39

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

FIRSAT!! Toki 2. Etap ARAKAT 2+1 Daire. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul&#039;den Dairemiz Toki 2. Etap 1. Katta, ARAKAT dairedir. Cepheleri Aç...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW&#039;DEN; NARVEN YAKINI ÖRENCİK&#039;DE KÖY İÇİ 2057 m2 SATILIK ARSA+EV

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * NARVEN YOLU ÜZERİNDE ÖRENCİK KÖYÜNDE * MERKEZE ARAÇLA 5 DK MESAFEDE * HİÇBİR ENGELİ YOK...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

*RW&#039;DEN; LÜKS YAPILI&amp;GENİŞ, 3 YILLIK BİNADA 3+1 SATILIK DAİRE*

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * AŞAĞI SOKU MAH.ARÇELİK YOLU ÜZERİNDE * SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARŞISI , ADLİYE YAKININDA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MH. SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

SATILIK 2+1

KARAÇAYIR&#039;DA BRÜT 78 M2 GÜNEY CEPHE WC AYRI ANKASTRE TAKIMI KAPALI BALKON AMERİKAN MUTFAK YÜKSEK KİRA GETİRİLİ ZEMİNDE DEPOLAMA ALANI DU...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MAHALLESİNDE SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN SATILIK AYRI MUTFAK VE BALKONLU 1+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

REALTY WORLD&#039;DEN SEYİTAVŞAR MAH. SATILIK ARSA

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI 2 KAT İMARLI 22 METRE YOLA CEPHE 479,50.- M² VİLLA BÖLGESİNDE DETAYLI BİLGİ İÇİN ARAYINIZ. 053224...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL