Denize düşen karacayı vatandaşlar kurtardı

Dalgalarla birlikte açığa sürüklenen karacayı gören vatandaşlar cep telefonu ile o anları kaydederek, Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Dalgaların bu kez kıyıya doğru sürüklediği karaca, vatandaşların yardımıyla kıyıya kadar götürüldü. Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin de yardımıyla karaca kumsala çıkarıldı.

Yetişkin erkek karaca

Kurtarıldıktan sonra DKMP kontrolünde veteriner hekim tarafından muayene edilen sevimli hayvanın yarası olup olmadığı kontrol edildi. Yetişkin bir erkek Karaca olan hayvan beslenerek ve dinlenmesi sağlandı. Sağlık durumunun stabil olduğu anlaşılan karaca, gerekli müdahalenin ardından ise doğaya salındı.

Karaca yaşam alanları

Geyikgiller ailesinde yer alan karaca dünyada Kuzey Avrupa’dan Orta Asya’ya kadar geniş bir alanda görülebiliyor. Türkiye’de ise Karadeniz ve Marmara bölgelerinin tamamında; Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin belirli kısımlarında dağlık veya ormanlık alanlarda karacayla karşılaşabilirsiniz.

Karacaların Özellikleri Neler?

Diğer geyik türlerine göre hayli küçük olan karacalar ortalama olarak 65-75 cm boya ve 18-35 kg kütleye sahiptir. Yazın kırmızımsı kahverengi, kışınsa grimsi kahverengi renkte olurlar. Karacaların gözleri ve kulakları hayli büyüktür. Göz kapaklarında uzun kirpikler vardır. Kulakları ise öne doğru kıvrık ve yukarı kalkıktır. Bacakları ve boyunları ince ve uzundur. Kuyrukları çok küçüktür. Kuyruklarının bağlandığı yerde “ayna” denilen büyük bir beyaz leke bulunur. Kısa, çatallı ve pürüzlü boynuzlar sadece erkek karacalarda bulunur.

Karacalar Ne ile Beslenir? Karacalar Ne Yer?

Karacalar ağaç yaprakları, sürgünler ve çalılıkların yanı sıra eğrelti otu, liken, yosun gibi bitkiler ve üzüm, erik, dut, böğürtlen gibi meyvelerle beslenir. Farklı bitki örtülerinin bulunduğu bölgelerde yaşayabilen karacaların beslendikleri bitki türleri mevsime ya da yaşadıkları alanlara göre değişiklik gösterebilir. Örneğin ormanlık alanlarda yaşayanlar meşe, gürgen, ladin, çam ve göknar gibi ağaçların