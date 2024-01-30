Bolu’da 1 gün arayla 2 sarsıntı: Kızılağıl ve Dörtdivan’da meydana gelen mikro depremler

Bolu'da 3 Günde 2 Mikro Deprem: Son Depremlerin Detayları
Bolu, son 3 günde 2 mikro depremle sarsıldı. Dörtdivan ilçesinde meydana gelen ilk depremin şiddeti 1,1 olarak ölçülürken, bir gün sonra Kızılağıl'da gerçekleşen ikinci depremin şiddeti 1,4 olarak kaydedildi.
Dörtdivan'da 12,7 Kilometre Derinlikte Mikro Deprem
Bolu'da yer alan Dörtdivan ilçesi, 28 Ocak 2024 tarihinde 12,7 kilometre derinlikte bir mikro depremle sallandı. Hissedilemeyecek kadar hafif olan bu sarsıntı, bölgede herhangi bir paniğe yol açmadı.
Kızılağıl'da Sabah Saatlerinde 1,4 Şiddetinde Mikro Deprem
Bolu il merkezine bağlı Kızılağıl'da bugün sabah saatlerinde meydana gelen ikinci mikro deprem, 1,4 şiddetinde gerçekleşti. Sarsıntı, yerin 3.7 km altında meydana geldi ve herhangi bir olumsuz etki yaratmadı.
Mikro Depremler Nedir?
Yer kabuğundaki hafif sarsıntılar olarak bilinen mikro depremler, genellikle 2,0 ve altında bir şiddete sahiptir. Bu depremler, genellikle hissedilemeyecek kadar düşük şiddette olup, diğer deprem türleri gibi yer kabuğunda gerçekleşir ve genellikle insanlar tarafından fark edilmez.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Basına - Türkiye nin her yerinde her zaman olan bu derecedeki depremleri yazmaktan hazmı duyuyor bu bolu basınının çoğu anlamış değilim hayret bir şeysiniz ya
Adalet - Haber bulamayınca imdadınıza mikro depremler yetişiyor boşuna insanları korkutmayın ülkenin her yerinde oluyor bu tip depremler
Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.