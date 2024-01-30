Bolu’da 1 gün arayla 2 sarsıntı: Kızılağıl ve Dörtdivan’da meydana gelen mikro depremler

Bolu'da 3 Günde 2 Mikro Deprem: Son Depremlerin Detayları

Bolu, son 3 günde 2 mikro depremle sarsıldı. Dörtdivan ilçesinde meydana gelen ilk depremin şiddeti 1,1 olarak ölçülürken, bir gün sonra Kızılağıl'da gerçekleşen ikinci depremin şiddeti 1,4 olarak kaydedildi.

Dörtdivan'da 12,7 Kilometre Derinlikte Mikro Deprem

Bolu'da yer alan Dörtdivan ilçesi, 28 Ocak 2024 tarihinde 12,7 kilometre derinlikte bir mikro depremle sallandı. Hissedilemeyecek kadar hafif olan bu sarsıntı, bölgede herhangi bir paniğe yol açmadı.

Kızılağıl'da Sabah Saatlerinde 1,4 Şiddetinde Mikro Deprem

Bolu il merkezine bağlı Kızılağıl'da bugün sabah saatlerinde meydana gelen ikinci mikro deprem, 1,4 şiddetinde gerçekleşti. Sarsıntı, yerin 3.7 km altında meydana geldi ve herhangi bir olumsuz etki yaratmadı.

Mikro Depremler Nedir?

Yer kabuğundaki hafif sarsıntılar olarak bilinen mikro depremler, genellikle 2,0 ve altında bir şiddete sahiptir. Bu depremler, genellikle hissedilemeyecek kadar düşük şiddette olup, diğer deprem türleri gibi yer kabuğunda gerçekleşir ve genellikle insanlar tarafından fark edilmez.