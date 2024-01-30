Abant'ta tehlikeli eğlence

Bolu'da karlı yolda aracın arkasına şambrel bağlayarak kayan vatandaşların tehlikeli anları kameraya yansıdı.
Bolu’nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı’nda tehlikeli anlar vatandaş kamerasına yansıdı. Hafif ticari aracın arkasına şambrel bağlayan vatandaşlar, yolda kayarak ilerledi. Araç yoğunluğunun bulunduğu park çevresinde, aracın arkasında kilometrelerce kayarak giden ve kendilerince eğlenen vatandaşlar tepkilere sebep oldu. O anlar saniye saniye vatandaş kamerasına yansıdı.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.