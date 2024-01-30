TÜRK-İŞ yoksulluk verilerini açıkladı!

TÜRK-İŞ'in 2024 Ocak ayı araştırması, Türkiye'de yoksulluk sınırının ciddi bir artış gösterdiğini ortaya koydu. Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması, yani açlık sınırı, 15 bin 048 TL'ye yükseldi. Bu durum, ailenin temel ihtiyaçlarını karşılamak için yapması gereken diğer harcamalarla birlikte, yoksulluk sınırının 49 bin 019 TL'ye ulaşmasına neden oldu.

Açlık ve yoksulluk sınırında büyük artış

Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış, bir önceki aya göre yüzde 4,27 oranında gerçekleşti. Bu, on iki ay itibariyle yüzde 69,76'lık bir değişim oranına işaret ediyor. Bekâr bir çalışanın yaşama maliyeti de aylık 19 bin 630 TL'ye yükseldi, bu da bireysel ekonomik zorlukların boyutunu gözler önüne seriyor.

Gıda fiyatlarındaki artış dikkat çekici

Araştırmaya göre, et ve balık fiyatlarındaki artış devam ediyor. Özellikle balık fiyatlarında görülen 32 liralık artış dikkat çekici. Hamsinin kilogram fiyatı 120 liraya kadar yükseldi. Yumurta ve tavuk fiyatlarında da ufak artışlar gözlemlendi. Ekmek fiyatları da arttı; Ankara'da 200 gramlık ekmeğin fiyatı 8 liraya çıktı. Kuru baklagiller grubunda en yüksek artış yeşil mercimekte yaşandı, kilogram fiyatı 86 liraya ulaştı. Sebze ve meyve fiyatları da yükseldi. Zeytinyağı litre fiyatında ortalama 30 liralık bir artış oldu, litresi ortalama 330 liradan satılmaya başlandı.

Ekonomik zorluklar

Bu veriler, Türkiye'de yaşayan vatandaşların karşılaştığı ekonomik zorlukların boyutunu gösteriyor. Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçlar için yapılması gereken harcamaların artması, halkın alım gücü üzerinde baskı oluşturuyor. TÜRK-İŞ'in bu araştırması, ekonomik politikalar ve sosyal yardım programları açısından önemli bir referans noktası oluşturuyor.

Bu durum, Türkiye'nin ekonomik geleceği ve halkın yaşam standartları açısından önemli soru işaretleri yaratıyor. Yoksulluk sınırının bu denli yüksek olması, hükümet ve ilgili kurumlar için acil eylem gerektiren bir konu olarak öne çıkıyor.