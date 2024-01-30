Trendyol 1.Lig’de Yusuf Şimşek’in ayrılığının ardından Altay’ın 5. Teknik direktörü belli oldu!

Altay, ligde zorlu bir dönemden geçerken, Cüneyt Biçer gibi deneyimli bir ismi takımın başına getirerek ligde kalma mücadelesini güçlendirmeyi hedefliyor. Biçer, daha önce 2016-2017 sezonunda Altay'ın başında yer alarak takımı bir üst lige taşıma başarısını göstermişti. Bu tecrübesiyle Altay için umut verici bir isim olarak görülüyor.

Yusuf Şimşek'ten sonra yeni bir sayfa

Cüneyt Biçer'in göreve gelmesiyle, Yusuf Şimşek döneminin ardından Altay'da yeni bir sayfa açılmış oluyor. Kulüp yönetimi, bu değişiklikle takıma yeni bir soluk ve motivasyon kazandırmayı amaçlıyor. Biçer'in teknik direktörlüğünde Altay, küme düşme hattından uzaklaşarak ligde daha iyi bir konuma gelmeyi hedefliyor.

Kulüpten resmi açıklama

Altay Kulübü, Cüneyt Biçer'in teknik direktörlük görevine getirilmesine ilişkin resmi bir açıklama yaptı. Kulübün sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar sonucunda, profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlük görevine Cüneyt Biçer getirilmiştir. Kendisi daha önce de takımımızı bir üst lige çıkarma başarısını göstermiştir. Teknik direktörümüz Cüneyt Biçer ve ekibine yeni görevinde başarılar dileriz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Yeni dönemde beklentiler ve hedefler

Altay, Cüneyt Biçer yönetimindeki yeni dönemde, ligde kalma hedefine odaklanacak. Biçer'in önceki dönemlerdeki başarıları, Altay taraftarları ve yönetiminde umut yaratırken, takımın performansında yaşanacak olası değişiklikler merakla bekleniyor.