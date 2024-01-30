Trendyol 1.Lig’de Şanlıurfaspor teknik direktörü İrfan Buz, Boluspor maçını değerlendirdi

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Trendyol 1. Ligin 20. haftasında Boluspor'a karşı aldıkları 1-0'lık mağlubiyeti değerlendirdi. Maç öncesinde oldukça istekli olduklarını belirten Buz, üzücü bir sonuçla karşılaştıklarını ifade etti.

İstatistikler ve gerçekler

Buz, futbolda istatistiklerin önemli olduğunu vurgularken, bazen bunların sonuçlara yansımadığını dile getirdi. Takımın net pozisyonları değerlendiremeyişinin mağlubiyete yol açtığını belirtti.

Direkten dönen şanslar

Teknik direktör, maçta 4 net pozisyon ve direkten dönen bir top olduğunu, ancak bu fırsatların gole çevrilemediğini aktardı. Rakibin az sayıdaki pozisyonlarından birinde gol bulduğunu ve bu durumun maçın kaderini belirlediğini ifade etti.

Gol beklentisi

Buz, Adanaspor maçında daha az gol beklentileri olmasına rağmen 4-0'lık bir galibiyet aldıklarını, ancak bu maçta daha fazla gol beklentilerine rağmen skor üretemediklerini söyledi. 27 kez ceza sahasında topla buluştuklarını ancak skor tabelasının bu çabayı yansıtmadığını belirtti.

İleriye bakış ve yeniden toparlanma

İrfan Buz, mağlubiyete rağmen takım olarak ileriye bakmaları gerektiğini vurgulayarak, gelecek maçlara odaklanmanın önemini dile getirdi.