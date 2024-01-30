Trendyol 1.Lig’de Şanlıurfaspor teknik direktörü İrfan Buz, Boluspor maçını değerlendirdi

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Trendyol 1. Ligin 20. haftasında Boluspor'a karşı aldıkları 1-0'lık mağlubiyeti değerlendirdi. Maç öncesinde oldukça istekli olduklarını belirten Buz, üzücü bir sonuçla karşılaştıklarını ifade etti.
İstatistikler ve gerçekler
Buz, futbolda istatistiklerin önemli olduğunu vurgularken, bazen bunların sonuçlara yansımadığını dile getirdi. Takımın net pozisyonları değerlendiremeyişinin mağlubiyete yol açtığını belirtti.
Direkten dönen şanslar
Teknik direktör, maçta 4 net pozisyon ve direkten dönen bir top olduğunu, ancak bu fırsatların gole çevrilemediğini aktardı. Rakibin az sayıdaki pozisyonlarından birinde gol bulduğunu ve bu durumun maçın kaderini belirlediğini ifade etti.
Gol beklentisi
Buz, Adanaspor maçında daha az gol beklentileri olmasına rağmen 4-0'lık bir galibiyet aldıklarını, ancak bu maçta daha fazla gol beklentilerine rağmen skor üretemediklerini söyledi. 27 kez ceza sahasında topla buluştuklarını ancak skor tabelasının bu çabayı yansıtmadığını belirtti.
İleriye bakış ve yeniden toparlanma
İrfan Buz, mağlubiyete rağmen takım olarak ileriye bakmaları gerektiğini vurgulayarak, gelecek maçlara odaklanmanın önemini dile getirdi.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Çakma Urfalı Değil - Oyunu okumak lazım. Sabaha kadar oynasak gol atamazdık. Adamlar 8 kişi ile defans yaptılar. Sürekli doldur boşalt ile oynadık. Ama hep onlar kafa vurdu. Maça harri ve tolga ile başlasak daha iyi olurdu. Cumali bu ligin oyuncusu değil. Nerde ise onun yüzünden gol yiyorduk. Paxao yu topla buruşturursan iş yapar. Yoksa 3 kişinin arasında kaybolur.
Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.