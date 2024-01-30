Trendyol 1.Lig’de Altay'da kriz Teknik Direktör ve oyuncu ayrılıkları takımı sarsıyor

Altay Spor Kulübü, son haftalarda yaşadığı zorluklarla gündemde. Trendyol 1. Lig'de mücadele eden İzmir temsilcisi, teknik direktör Yusuf Şimşek yönetimindeki 3 maçlık galibiyet serisinden sonra, yaşanan ayrılıklar nedeniyle tekrar zor günler yaşamaya başladı.

Mali sorunlar ve ayrılıkların gölgesi

Mali sıkıntılar nedeniyle hareketli günler geçiren Altay'da, takımdan ayrılan tecrübeli oyuncuların ardından, teknik direktör Yusuf Şimşek'in de istifası kulübü derinden etkiledi. Bu gelişmeler, siyah-beyazlı takımın çöküş dönemine girmesine sebep oldu. Son oynanan Kocaelispor maçında alınan yenilgiyle, Altay üst üste ikinci mağlubiyetini yaşadı ve 11 puanda kalarak düşme hattına demir attı. Altay'ın, bir üst sırada bulunan Şanlıurfaspor ile arasındaki 8 puanlık fark, takımın durumunu daha da zorlaştırıyor.

Altyapı oyuncularının sahnesi

Altay, yaşanan bu ayrılıkların ardından, Kocaelispor karşısına Mustafa Çalışkan, Mehmet Gündüz, Eren Erdoğan, Onur Efe, Murat Berkan ve Kuban Altunbudak gibi altyapıdan gelen 6 oyuncuyla başladı. Maçın ilerleyen dakikalarında da genç oyuncular Yusuf Tekin, Enes Yetkin, Arda Gezer, Nurettin Küçükdeniz ve Ali Kızılkuyu sahada yer aldı. Gençlerin gösterdiği mücadele, takımın yaşadığı olumsuzluklara rağmen Altay taraftarlarının takdirini topladı. Maç sonunda, tüm takımı tribüne çağırarak alkışlayan taraftarlar, takıma Göztepe derbisi öncesi moral desteği sağladı.

Önümüzdeki dönem için beklentiler

Yaşanan bu gelişmeler ışığında, Altay için önümüzdeki dönem oldukça kritik. Altyapıdan gelen genç oyuncuların performansı, mali sıkıntılar ve teknik direktör arayışı, kulübün geleceği için belirleyici olacak. Altay taraftarları ise, bu zorlu süreçte takımlarına destek olmaya devam ediyor.