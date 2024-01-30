Trendyol 1.Lig’de Göztepe'nin yeni yıldızı Lundqvist sahalarda fırtına gibi

Göztepe, Trendyol 1. Lig'de ara transfer döneminde büyük bir hamle yaparak, 26 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Ramon-Pascal Lundqvist'i kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı takım, Bulgar teknik adam Stanimir Stoilov'un raporları doğrultusunda, Lundqvist'i transfer ederek orta saha gücünü artırdı. Lundqvist'in bonservisi, transfer öncesinde serbest durumdaydı, bu da Göztepe'nin bu transferi daha cazip bir hale getirdi.

İlk maçta göz dolduran performans

Lundqvist, Göztepe formasıyla ligde çıktığı ilk maçta Sakaryaspor karşısında sadece 15 dakika sahada kalmış olmasına rağmen, takımının 2-1'lik galibiyetinde önemli bir rol oynadı. Bu kısa süre, onun takıma ne kadar hızlı uyum sağladığının bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Gol makinesi Lundqvist

Sonraki iki maçta, Ümraniyespor ve Çorum FK karşılaşmalarında başlangıç kadrosunda yer alan Lundqvist, her iki maçta da gol kaydederek dikkatleri üzerine çekti. İsveçli yıldızın bu performansı, Göztepe'nin bu iki maçtan 4 puanla ayrılmasında büyük bir etken oldu. Lundqvist'in bu başarılı performansı, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 3 maçta toplamda 2 gol atmasını sağladı.

Gelecek maçlarda daha fazla süre bekleniyor

Lundqvist'in gösterdiği bu etkileyici performans, teknik direktör Stanimir Stoilov'un ona ilerleyen haftalarda daha fazla şans vermesini bekleniyor. 26 yaşındaki yıldızın takımının gelecek başarıları için önemli bir rol oynaması bekleniyor.