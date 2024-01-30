Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe, genç yeteneğini Sivasspor'a kiraladı

Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunun ara transfer döneminde önemli bir hamle yaparak, genç yeteneği Sivasspor'a sezon sonuna kadar kiraladı. Sarı-lacivertli kulüp, sezon başında Marsilya'dan transfer ettiği 20 yaşındaki ön liberoyu Sivasspor'a kiralama kararıyla ilgili resmi açıklama yaptı. Bu önemli transfer hamlesi, Fenerbahçe'nin futbolcu kadrosunu şekillendirmeye devam ettiğini gösterdi.

Fenerbahçe’den resmi açıklama

Fenerbahçe Kulübü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonunda Futbol A Takımımızın yapılanmasına devam ederken, genç yetenek Bartuğ Elmaz sezon sonuna kadar EMS Yapı Sivasspor'a kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Elmaz’ın Fenerbahçe karnesi

Bartuğ Elmaz, Fenerbahçe formasını giydiği bu sezon toplam 8 maçta görev aldı. Bu maçlardan 5'i Süper Lig, 2'si UEFA Konferans Ligi Elemeleri ve 1'i Türkiye Kupası maçlarıydı. Genç yetenek, 126 dakika sahada kalarak takımına 1 asistlik katkı sağladı.

Genç yeteneklerin gelişimi

Fenerbahçe'nin bu transfer hamlesi, kulübün genç yetenekleri geliştirmeye ve onların daha fazla oyun deneyimi kazanmalarına yardımcı olmaya olan bağlılığını gösteriyor. Bartuğ Elmaz'ın Sivasspor'da sergileyeceği performans, hem Fenerbahçe'nin gelecekteki planlarına hem de Sivasspor'un mevcut sezon hedeflerine büyük bir etki yapabilir.