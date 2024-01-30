Düzce Belediyesi Spor Akademisi Erkek Voleybol takımı liderliği sürdürüyor!

Düzce Belediyesi Spor Akademisi Erkek Voleybol Takımı, "Konuralp Beyleri" adıyla tanınan güçlü performansıyla dikkat çekiyor. Son olarak evinde konuk ettiği Ankara temsilcisi Yedidağ Spor'u 3-2 yenerek zirvedeki yerini korumayı başardı. Bu zaferle birlikte Düzce'yı TVF 2. Lig'de temsil eden bu gururlu takım, play-off yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Zorlu mücadelede geri dönüş

Geçtiğimiz hafta Ankara Barosu Voleybol takımını 3-0 mağlup ederek başkentten 3 puanla dönen Konuralp Beyleri, bu hafta da Düzce Bahçeşehir Spor Salonu'nda Yedidağ Spor'u ağırladı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün de izlediği ve takımı coşkuyla desteklediği bu heyecan dolu karşılaşmada, Konuralp Beyleri, 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 önde tamamlamayı başardı.

Liderlik koltuğunu sürdürmek için son maç!

Bu sonuçla birlikte play-off yolunda bir eşiği daha geçen Düzce Belediyesi Spor Akademisi Erkek Voleybol Takımı, grubundaki liderliğini sürdürüyor. Sonraki mücadelesini ise 4 Şubat 2024 Pazar günü Ankara-Kahramankazan TUSAŞ Spor Salonu'nda Tusaş Spor ile gerçekleştirecek.

Düzce halkı yakından takip ediyor

Düzce Belediyesi Spor Akademisi Erkek Voleybol Takımı, gösterdikleri performansla hem yerel hem de ulusal arenada büyük bir başarıya imza atmaya devam ediyor. Takımın liderliği ve hedefi olan play-off yolunda ilerleyişi, sporseverlerin heyecanla takip ettiği bir gelişme haline geldi.