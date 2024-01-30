Türkiye Atletizm U14 Salon Şampiyonası'nın şampiyonu Düzce’den çıktı

Düzceli genç atletler, Türkiye Atletizm U14 Salon Şampiyonası'nda büyük başarıya imza attılar. Osmangazi Atletizm Salonu'nda gerçekleşen bu büyük organizasyona bin sporcu katıldı ve Düzceli sporcular damga vurdu. Muhammet Emir Güneş ve Yasin Emir Güneş, kasım ayında Türkiye'nin En Güçlüsü yarışmalarında elde ettikleri zaferlerin ardından Bursa'da kürsüde yer aldılar.

Düzce'nin 60 metrede gururu

Muhammet Emir Güneş, Türkiye Atletizm U14 Salon Şampiyonası'nda gösterdiği olağanüstü performansla adını duyurdu. 60 metre erkekler kategorisinde gösterdiği hızlı koşusuyla Türkiye Şampiyonu unvanını kazanan Muhammet Emir Güneş, Türkiye'nin en hızlısı olarak büyük bir başarıya imza attı.

Yasin Emir Güneş ikinci sırayı kaptı

Muhammet Emir Güneş'in yanı sıra Yasin Emir Güneş de Türkiye Atletizm U14 Salon Şampiyonası'nda büyük bir performans sergiledi. 60 metre erkekler kategorisinde ikinci sırayı elde eden Yasin Emir Güneş, Türkiye ikincisi unvanıyla gurur duydu. Genç atletler, Düzce'yi bu ulusal şampiyonada en iyi şekilde temsil ettiler.

Düzceli sporcular göz kamaştırdı

Türkiye Atletizm U14 Salon Şampiyonası, Düzceli sporcular için unutulmaz bir deneyim oldu. Bu büyük organizasyonda, binlerce sporcunun arasından sıyrılarak kürsüye çıkan Muhammet Emir Güneş ve Yasin Emir Güneş, Düzce'yi en iyi şekilde temsil ettiler. Başarılarıyla gurur duyduğumuz bu genç sporcular, gelecekte de Türk atletizminin parlak yıldızları olmaya adaylar.