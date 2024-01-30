Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Yeliz Karakan, üst solunum yolu hastalıklarından korunma önerileri

Şikayetlerin Uzun Süre Devam Etmesi

Dr. Yeliz Karakan, belirtilerin bir ay kadar devam etmesinin insanlarda endişe yarattığını vurgulayarak, "Bu şikayetlerin uzun süre devam etmesi, yeni bir salgın olup olmadığı endişesi yaratıyor" dedi. Ayrıca, virüslerin belirtilerinin birbirine çok benzediğini ve enfeksiyonların genellikle yüksek ateş, boğaz ağrısı, kas ağrısı ve öksürük gibi ortak belirtilerle kendini gösterdiğini sözlerine ekledi.

19 Salgının Bir Arada Görülmesi

Dr. Karakan, "Enfeksiyonlar, Influenza, RSV ve Covid-19 gibi hastalıkların bir arada görülmesinden kaynaklanıyor. Bazı hastalar iyileşirken başka bir virüse yeniden yakalanabiliyor, bu da şikayetlerin tekrar başlamasına neden oluyor" şeklinde konuştu.

Korunma Önlemleri ve Önemli Tavsiyeler

Önümüzdeki aylarda vaka sayılarında artış olabileceğini belirten Dr. Karakan, özellikle çocuklar, 65 yaş üzerindekiler ve kronik rahatsızlığı olanların daha fazla risk altında olduğunu belirtti. Korunmak için fiziksel mesafe, maske kullanımı, hijyen kurallarına uyma, bağışıklık sistemini güçlendirecek beslenme alışkanlıkları ve aşıların önemli olduğunu vurguladı. Belirtiler gözlendiğinde hemen hekime başvurmanın önemine dikkat çekti ve tedaviye hızla başlamanın hayati olduğunu sözlerine ekledi.