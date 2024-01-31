31 Mart Mahalli İdareler seçiminde sandık kurulu başkanları, bina sorumluları ve memur üyeler ne kadar alacak? Nasıl başvuru yapılır? Kimler başvuru yapabilir?

Cumhurbaşkanlığı seçimine oranla yüzde 50 zam geldi
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde görev alacak sandık görevlilerinin ücretlerini belirledi. Sandık görevlilerinin ücretleri, 2023 yılında yapılan seçimlerde ödenen ücretlere göre yaklaşık yüzde 50 oranında zamlandı.
Mahalli İdareler Seçiminde ne kadar ödeme yapılacak?
Milyonlarca seçmenin oy kullanacağı 31 Mart Pazar günü görev alacak kişilere verilecek ücret belli oldu. YSK’nın açıkladığı ücretlere göre, sandık kurulu başkanı 2 bin 947 TL, memur üye 2 bin 88 TL, bina sorumlusu 2 bin 936 TL alacak.
Nasıl sandık görevlisi olurum?
Sandık görevlisi olmak için şu şartlar aranmaktadır:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
- Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak
- 18 yaşını doldurmuş ve seçmen olmak
- Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.