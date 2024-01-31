Nevzat Doğan, Bolu’nun Gerede ilçesinde kısa metrajlı sinema filmi çekimi gerçekleştirdi

AK Parti Kocaeli Milletvekili ve 22’nci dönem İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, 1990'lı yılların başlarında görev yaptığı Gerede'de yaşadığı duygu dolu bir anıyı sinemaya taşıma girişiminde bulundu. Film çekimleri için Gerede'ye gelen Doğan, öncelikle Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ile bir araya geldi. Belediye personeli, çekimlerin yapılacağı alanlar, materyal, araç ve konaklama gibi konularda Doğan ve film ekibine destek sağladı.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar'a ve belediye personeline teşekkür eden Nevzat Doğan, çekimler öncesinde Allar'ın gösterdiği ilgi ve alakanın kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Film ekibinde tanıdık bir isim olan Devlet Tiyatroları sanatçısı ve "Kurtlar Vadisi" dizisindeki Şahin Ağa karakteri ile tanınan Turgay Tanülkü, Gerede'de çekilen filmde başrolde yer aldı.

Sinema sektörüne adım atan Nevzat Doğan, Gerede'de geçen duygu dolu bir çocuk anısını filme dönüştürmek için girişimde bulunduklarını ifade ederek, ilk desteklerini Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar'dan aldıklarını söyledi. Allar'ın konuya olumlu yaklaşımının kendilerini mutlu ettiğini belirten Doğan, çekim sürecinde belediye personeli tarafından gösterilen yardım ve misafirperverlik için teşekkürlerini iletti.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar da Dr. Nevzat Doğan ile uzun yıllara dayanan bir tanışıklıkları olduğunu ve Gerede'de doktorluk yaptığı dönemden beri sürekli iletişim halinde olduklarını vurguladı. Allar, filmin İlçe tanıtımına katkı sağlayacağına inandıkları için çekimler sürecinde her türlü desteği sağladıklarını belirterek, Doğan ve ekibine teşekkür etti.