- Güncel

Nevzat Doğan, Bolu’nun Gerede ilçesinde kısa metrajlı sinema filmi çekimi gerçekleştirdi

ABONE OL Google News Sayfamız

Geçtiğimiz yıllarda Gerede’de doktorluk yapan Nevzat Doğan ve ekibi ünlü ilçede kısa metrajlı sinema filmi çekimi yaptı.

Nevzat Doğan, Bolu’nun Gerede ilçesinde kısa metrajlı sinema filmi çekimi gerçekleştirdi mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

AK Parti Kocaeli Milletvekili ve 22’nci dönem İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, 1990'lı yılların başlarında görev yaptığı Gerede'de yaşadığı duygu dolu bir anıyı sinemaya taşıma girişiminde bulundu. Film çekimleri için Gerede'ye gelen Doğan, öncelikle Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ile bir araya geldi. Belediye personeli, çekimlerin yapılacağı alanlar, materyal, araç ve konaklama gibi konularda Doğan ve film ekibine destek sağladı.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar'a ve belediye personeline teşekkür eden Nevzat Doğan, çekimler öncesinde Allar'ın gösterdiği ilgi ve alakanın kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Film ekibinde tanıdık bir isim olan Devlet Tiyatroları sanatçısı ve "Kurtlar Vadisi" dizisindeki Şahin Ağa karakteri ile tanınan Turgay Tanülkü, Gerede'de çekilen filmde başrolde yer aldı.

Sinema sektörüne adım atan Nevzat Doğan, Gerede'de geçen duygu dolu bir çocuk anısını filme dönüştürmek için girişimde bulunduklarını ifade ederek, ilk desteklerini Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar'dan aldıklarını söyledi. Allar'ın konuya olumlu yaklaşımının kendilerini mutlu ettiğini belirten Doğan, çekim sürecinde belediye personeli tarafından gösterilen yardım ve misafirperverlik için teşekkürlerini iletti.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar da Dr. Nevzat Doğan ile uzun yıllara dayanan bir tanışıklıkları olduğunu ve Gerede'de doktorluk yaptığı dönemden beri sürekli iletişim halinde olduklarını vurguladı. Allar, filmin İlçe tanıtımına katkı sağlayacağına inandıkları için çekimler sürecinde her türlü desteği sağladıklarını belirterek, Doğan ve ekibine teşekkür etti.

# belediye, çocuk, AK Parti

31 Oca 2024 - 08:00 Bolu/ Gerede- Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

FIRSAT!! Toki 2. Etap ARAKAT 2+1 Daire. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul&#039;den Dairemiz Toki 2. Etap 1. Katta, ARAKAT dairedir. Cepheleri Aç...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW&#039;DEN; NARVEN YAKINI ÖRENCİK&#039;DE KÖY İÇİ 2057 m2 SATILIK ARSA+EV

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * NARVEN YOLU ÜZERİNDE ÖRENCİK KÖYÜNDE * MERKEZE ARAÇLA 5 DK MESAFEDE * HİÇBİR ENGELİ YOK...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

*RW&#039;DEN; LÜKS YAPILI&amp;GENİŞ, 3 YILLIK BİNADA 3+1 SATILIK DAİRE*

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * AŞAĞI SOKU MAH.ARÇELİK YOLU ÜZERİNDE * SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARŞISI , ADLİYE YAKININDA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MH. SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

SATILIK 2+1

KARAÇAYIR&#039;DA BRÜT 78 M2 GÜNEY CEPHE WC AYRI ANKASTRE TAKIMI KAPALI BALKON AMERİKAN MUTFAK YÜKSEK KİRA GETİRİLİ ZEMİNDE DEPOLAMA ALANI DU...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MAHALLESİNDE SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN SATILIK AYRI MUTFAK VE BALKONLU 1+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

REALTY WORLD&#039;DEN SEYİTAVŞAR MAH. SATILIK ARSA

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI 2 KAT İMARLI 22 METRE YOLA CEPHE 479,50.- M² VİLLA BÖLGESİNDE DETAYLI BİLGİ İÇİN ARAYINIZ. 053224...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL