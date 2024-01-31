Türkiye'nin en ekonomik ve en pahalı kayak merkezleri neresi

Türkiye’nin en ucuz kayak merkezi

Sivas’ta hafta sonunu fırsat bilen kayak severler Türkiye’nin en ekonomik kayak merkezi olan Yıldız Dağı Kayak Merkezine akın etti. Sivas kent merkezine uzaklığı 58 kilometre olan Yıldız Dağı Kış Sporlar Merkezi, kayak severlerin akınına uğradı. Kar kalınlığının 60 santimetreyi bulduğu kayak merkezi adeta doldu taştı. Hafta sonunu kayak yaparak geçirmek isteyen kayak severler ve vatandaşlar Yıldız Dağı Kayak Merkezi’ne giderek gönüllerince eğlendi.

Türkiye’nin en pahalı kayak merkezi

Bolu'nun ünlü Kayak Merkezi Kartalkaya, fiyatlarıyla Türkiye'nin tüm kayak merkezlerini geride bırakmayı başardı. Kartalkaya'da konaklama bedeli bazı otellerde gecelik 100 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Kayak merkezinde bulunan bir restoranda makarna 350, bir fincan sütlü kahve 250, su ise 75 TL'den satılıyor. Bölgede bulunan özel villalarda haftalık konaklama bedeli ise sıkı durum 1 milyon lirayı bulabiliyor.

En ucuz ile en pahalı karşılaştırması

Sivas’ta hafta sonunu fırsat bilen kayak severler Türkiye’nin en ekonomik kayak merkezi olan Yıldız Dağı Kayak Merkezine akın etti. Bölgede bir hamburger menü 150 liraya alınabilirken, Kartalkaya’da aynı hamburger menüyü 650 liraya alabiliyorsunuz. Kartalkaya’da otel dışındaki işletmelerde ateş pahası. Otellerden bağımsız bir kafede çay içseniz bir küçük bardak çaya 200 lira ödemek durumundasınız.

İşte o inanılmaz fiyatlar

29 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında beş gece bölgedeki otellerde konaklamak isteyenler için tüm otellerin fiyatlarını derledik. İşte ortaya çıkan inanılmaz tablo;

Dorukkaya Ski Mountain Resort (Her şey Dahil - iki kişi) 104 bin lira

Grand Kartal Hotel (Her şey Dahil - iki kişi) 177 bin lira

Golden Key Kartalkaya (Her şey Dahil - iki kişi) 177 bin lira

Kaya Palazzo Ski & Mountain Resort (Her şey Dahil - iki kişi) 1 milyon 402 bin lira

Kaya Palazzo Luxury Chalets (Her şey Dahil - iki kişi) 1 milyon 350 bin lira