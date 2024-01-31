Türkiye'nin en ekonomik ve en pahalı kayak merkezleri neresi

Türkiye’nin en ucuz kayak merkezi
Sivas’ta hafta sonunu fırsat bilen kayak severler Türkiye’nin en ekonomik kayak merkezi olan Yıldız Dağı Kayak Merkezine akın etti. Sivas kent merkezine uzaklığı 58 kilometre olan Yıldız Dağı Kış Sporlar Merkezi, kayak severlerin akınına uğradı. Kar kalınlığının 60 santimetreyi bulduğu kayak merkezi adeta doldu taştı. Hafta sonunu kayak yaparak geçirmek isteyen kayak severler ve vatandaşlar Yıldız Dağı Kayak Merkezi’ne giderek gönüllerince eğlendi.
Türkiye’nin en pahalı kayak merkezi
Bolu'nun ünlü Kayak Merkezi Kartalkaya, fiyatlarıyla Türkiye'nin tüm kayak merkezlerini geride bırakmayı başardı. Kartalkaya'da konaklama bedeli bazı otellerde gecelik 100 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Kayak merkezinde bulunan bir restoranda makarna 350, bir fincan sütlü kahve 250, su ise 75 TL'den satılıyor. Bölgede bulunan özel villalarda haftalık konaklama bedeli ise sıkı durum 1 milyon lirayı bulabiliyor.
En ucuz ile en pahalı karşılaştırması
Sivas’ta hafta sonunu fırsat bilen kayak severler Türkiye’nin en ekonomik kayak merkezi olan Yıldız Dağı Kayak Merkezine akın etti. Bölgede bir hamburger menü 150 liraya alınabilirken, Kartalkaya’da aynı hamburger menüyü 650 liraya alabiliyorsunuz. Kartalkaya’da otel dışındaki işletmelerde ateş pahası. Otellerden bağımsız bir kafede çay içseniz bir küçük bardak çaya 200 lira ödemek durumundasınız.
İşte o inanılmaz fiyatlar
29 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında beş gece bölgedeki otellerde konaklamak isteyenler için tüm otellerin fiyatlarını derledik. İşte ortaya çıkan inanılmaz tablo;
Dorukkaya Ski Mountain Resort (Her şey Dahil - iki kişi) 104 bin lira
Grand Kartal Hotel (Her şey Dahil - iki kişi) 177 bin lira
Golden Key Kartalkaya (Her şey Dahil - iki kişi) 177 bin lira
Kaya Palazzo Ski & Mountain Resort (Her şey Dahil - iki kişi) 1 milyon 402 bin lira
Kaya Palazzo Luxury Chalets (Her şey Dahil - iki kişi) 1 milyon 350 bin lira
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Lara - Pazartesi günü pazaryerinde ihtiyar bir amca köylü kadınlarının tezgahına doğru düştü.Kadının 20 kadar yumurtası kırıldı.Kadın adama neyin var diye sormadı bile,kırık yumurtaları poşete doldurup zorla adamın eline verdi ve 150 TL parasını aldı....Böyle bir yerden ne vekliyorsunuz ki ?
Aysel Gulen - Aysel Gülen kuzum sende mudaele etseydin aldirmasaydin yumurtaları yada daha uygun verseydi
Boluuu - Bolu belediyesinin pist yapması lazım bolulu vatandaşların uyguna kullanması için
Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.