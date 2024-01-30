30 Oca 2024 - 18:05- Spor G:

Trendyol 1.Lig’de Boluspor'un yeni transferi Daniel Avramovski, Şanlıurfaspor maçında parladı!

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Trendyol 1.Lig’de Boluspor'un yeni transferi Daniel Avramovski, Şanlıurfaspor maçında attığı golle parladı! Tecrübeli oyuncu, takımına hızla adapte olurken, Şanlıurfaspor karşısında kritik bir galibiyetin mimarı oldu.

Trendyol 1.Lig’de Boluspor'un yeni transferi Daniel Avramovski, Şanlıurfaspor maçında parladı! mask
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Trendyol 1.Lig'in iddialı ekiplerinden Boluspor'un Makedonyalı oyuncusu Daniel Avramovski, performansıyla adından söz ettiriyor. Boluspor'un devre arası transferlerinden olan Avramovski, lige ve takımına hızla adapte oldu.

Deplasmanda sahneye çıktı

Trendyol 1.Lig 20. Hafta mücadelesinde Boluspor deplasmanda Şanlıurfaspor'a konuk oldu ve kırmızı beyazlılar için öne çıkan isim Daniel Avramovski oldu. Karşılaşmanın 50. dakikasında, yeni transfer Tunahan Çiçek'in asistini kullanan Avramovski, fileleri havalandırarak skoru 1-0'a taşıdı.

Koşukavak ile özel kutlama

Bu gol sonrasında büyük sevinç yaşayan Avramovski, teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın yanına giderek galibiyeti kutladı.

Takıma hızlı adapte oldu

Daniel Avramovski, Boluspor formasını giydiği 3 maçta 2 gol kaydederek takımın önemli bir parçası haline geldi. Genç yetenek, sadece gol atan bir oyuncu olmanın ötesine geçerek, takımın galibiyetinde de önemli bir rol oynadı. Tecrübesi ve gücüyle takıma büyük katkı sağlayan Avramovski, Boluspor'un bu önemli zaferine imza attı.

Teknik ekibin memnuniyeti

Takımın taraftarları ve teknik ekibi, Daniel Avramovski'nin performansından oldukça memnun gözüküyor. Genç oyuncunun hızlı uyumu ve etkileyici oyunu, Boluspor'un sezon sonunda hedeflediği başarıya ulaşma yolunda büyük bir umut kaynağı.

 

# Boluspor, Yalçın Koşukavak, Trendyol 1.Lig, sezon

30 Oca 2024 - 18:05 Bolu- Spor

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