Çiftçinin 555 milyon Avro’luk umudu

Bolu İçin Tarım ve Kırsal Kalkınmada yeni dönem
Bolu, tarım ve kırsal kalkınmada yeni bir döneme adım atıyor. Bolu Valisi Erkan Kılıç'ın katılımıyla gerçekleşen TKDK Bolu İrtibat Ofisinin açılışı, bölgedeki tarım ve kırsal kalkınma projeleri için büyük bir gelişme oldu.
TKDK Bolu İrtibat Ofisi Açılışı ve IPARD III Projesi
Kurdele kesiminin ardından TKDK Bolu İrtibat Ofisini gezen Vali Erkan Kılıç, IPARD III Projesi'nin önemine dikkat çekti. Bu proje, Avrupa Birliği destekleriyle Bolu'nun çiftçi ve yatırımcılarına yeni fırsatlar sunacak. Sektördeki katma değeri ve yerel üretimi güçlendirecek olan bu destekler, tarım ve hayvancılığın AB standartlarında gelişmesine katkıda bulunacak.
Bolu'nun Kırsal Turizm Potansiyeli
Bolu Valisi, Bolu'nun kırsal turizm bakımından eşsiz destinasyonlara sahip olduğunu vurguladı. Kırsal alanlardaki yatırımlara hibe ve vergi muafiyeti ile sağlanan destekler, girişimcileri teşvik ediyor. Vatandaşlar, Tarım İl Müdürlüğü ve TKDK İrtibat Ofisi'nden bilgi ve destek alabilecekler.
Bolu'nun Kalkınması İçin Projeler
Vali Kılıç, üretilen projelerin Bolu'nun kalkınmasında önemli bir rol oynayacağını belirtti. Türkiye'nin yüzyılına yakışır üretim ve gelişim hedefleri bu projelerle destekleniyor.
IPARD III Programı ve Sağlanacak Destekler
IPARD III programı kapsamında 7 yıl sürecek olan destekler, hayvancılık, tarım ürünlerinin işlenmesi, soğuk hava depoları, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, el sanatları, kırsal turizm, yenilenebilir enerji ve makine ekipman alımı gibi alanlarda sağlanacak. Toplam 555 milyon avro hibe desteği ile Bolu'daki yatırımcılar ve çiftçiler, kırsalda AB standartlarında üretim yapacak.
Genç Nüfusun Kırsaldan Kente Göçüne Çözüm
Bu destekler, özellikle genç nüfusun kırsaldan kente göçünü önlemeyi ve hatta kentten kırsala göçü teşvik etmeyi hedefliyor. Bolu'nun tarım ve kırsal kalkınma alanındaki bu önemli adımı, bölge ekonomisine ve sosyal yapısına önemli katkılar sunacak.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.