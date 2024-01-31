31 Oca 2024 - 10:00- Tarım G:

Çiftçinin 555 milyon Avro’luk umudu

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Bolu Valisi Erkan Kılıç, TKDK Bolu İrtibat Ofisi’nin açılışına katıldı. Yeni ofis, IPARD III programı kapsamında genç nüfusun kırsaldan kente göçünü önlemeyi, hatta kentten kırsala göçü teşvik etmeyi hedefleyen 555 milyon avroluk hibeyle Bolu'daki çiftçi ve yatırımcılara büyük fırsatlar sunacak.

Çiftçinin 555 milyon Avro’luk umudu mask
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Bolu İçin Tarım ve Kırsal Kalkınmada yeni dönem

Bolu, tarım ve kırsal kalkınmada yeni bir döneme adım atıyor. Bolu Valisi Erkan Kılıç'ın katılımıyla gerçekleşen TKDK Bolu İrtibat Ofisinin açılışı, bölgedeki tarım ve kırsal kalkınma projeleri için büyük bir gelişme oldu.

TKDK Bolu İrtibat Ofisi Açılışı ve IPARD III Projesi

Kurdele kesiminin ardından TKDK Bolu İrtibat Ofisini gezen Vali Erkan Kılıç, IPARD III Projesi'nin önemine dikkat çekti. Bu proje, Avrupa Birliği destekleriyle Bolu'nun çiftçi ve yatırımcılarına yeni fırsatlar sunacak. Sektördeki katma değeri ve yerel üretimi güçlendirecek olan bu destekler, tarım ve hayvancılığın AB standartlarında gelişmesine katkıda bulunacak.

Bolu'nun Kırsal Turizm Potansiyeli

Bolu Valisi, Bolu'nun kırsal turizm bakımından eşsiz destinasyonlara sahip olduğunu vurguladı. Kırsal alanlardaki yatırımlara hibe ve vergi muafiyeti ile sağlanan destekler, girişimcileri teşvik ediyor. Vatandaşlar, Tarım İl Müdürlüğü ve TKDK İrtibat Ofisi'nden bilgi ve destek alabilecekler.

Bolu'nun Kalkınması İçin Projeler

Vali Kılıç, üretilen projelerin Bolu'nun kalkınmasında önemli bir rol oynayacağını belirtti. Türkiye'nin yüzyılına yakışır üretim ve gelişim hedefleri bu projelerle destekleniyor.

IPARD III Programı ve Sağlanacak Destekler

IPARD III programı kapsamında 7 yıl sürecek olan destekler, hayvancılık, tarım ürünlerinin işlenmesi, soğuk hava depoları, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, el sanatları, kırsal turizm, yenilenebilir enerji ve makine ekipman alımı gibi alanlarda sağlanacak. Toplam 555 milyon avro hibe desteği ile Bolu'daki yatırımcılar ve çiftçiler, kırsalda AB standartlarında üretim yapacak.

Genç Nüfusun Kırsaldan Kente Göçüne Çözüm

Bu destekler, özellikle genç nüfusun kırsaldan kente göçünü önlemeyi ve hatta kentten kırsala göçü teşvik etmeyi hedefliyor. Bolu'nun tarım ve kırsal kalkınma alanındaki bu önemli adımı, bölge ekonomisine ve sosyal yapısına önemli katkılar sunacak.

# Türkiye, tarım

31 Oca 2024 - 10:00 Bolu- Tarım

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