Bolu'nun sakin ilçesi Göynük, karın büyüsüyle başka bir dünyaya dönüştü

Bolu’nun "sakin şehir" ünvanlı ilçesi Göynük'te kış güzelliği yaşanıyor. Beyaz örtüyle kaplanan tarihi Göynük evleri havadan görüntülendi.
Anadolu'nun en eski yerleşim alanlarından biri olan Bolu'nun tarih dolu ilçesi Göynük'te geçtiğimiz gün kar yağışı etkili oldu. Kar dolayısıyla "sakin şehir" ünvanlı ilçe beyaz örtüyle kaplandı. Bolu'nun Osmanlı kasabalarından biri olan ve tarihi yapılarıyla çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Göynük, kış mevsiminde farklı bir güzelliğe büründü.
Doğa yürüyüşü için trekking ekibiyle Göynük'e gelen Musa Ocak, "Bizler Göynük'e sık sık yürüyüş için geliyoruz. Göynük'ün bu güzel temiz havasını, oksijenini içimize çekmek için geliyoruz. Herkese tavsiye ediyorum" dedi.
Beyaz örtüyle kapanan tarihi Göynük evlerinin çatısında oluşan manzara dron ile de görüntülendi.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.