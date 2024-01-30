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BBVA CEO'su Onur Genç; Türkiye doğru yolda ilerliyor

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BBVA CEO'su Onur Genç ve Başkanı Carlos Torres, Türkiye ekonomisinin mali disipline ve ortodoks politikalara dönüşüyle doğru yolda olduğunu belirtti.

BBVA CEO'su Onur Genç; Türkiye doğru yolda ilerliyor mask
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BBVA'nın  CEO’su Türkiye ekonomisine güveniyor

BBVA CEO'su Onur Genç, Türkiye ekonomisinin geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İspanyol bankanın bilanço açıklamasının ardından analistlere yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin yeni ekonomi ekibinin mali disipline odaklanarak "yapılması gerekeni yaparak doğru yolda" olduğunu vurguladı. Genç, Türkiye'nin 2-3 yıl içinde normale dönmesini beklediğini belirtti ve "Ortodoks politikalara dönüş işe yarıyor" dedi.

BBVA başkanı Carlos Torres'ten Türkiye ekonomisine ilişkin olumlu görüşler

BBVA Başkanı Carlos Torres de Türkiye ekonomisindeki hiper enflasyon ve devalüasyon sorunlarına rağmen son dönemde olumlu politikalar ve sonuçlar görmeye başladıklarını ifade etti. Türkiye'nin BBVA için önemli bir pazar olduğunu, Türkiye'nin jeostratejik konumuna, genç nüfusuna ve gelişime olan güvenlerini dile getirdi. Torres, "Türkiye ekonomisindeki normalleşmenin 1-2 yıl içinde olmasını tahmin ediyoruz" şeklinde konuştu.

Garanti BBVA'nın potansiyeli ve Türkiye'nin ekonomik geleceği

BBVA, Türkiye'deki Garanti Bankası'nda çoğunluk hissesine sahip durumda. Torres, "Türkiye'de normal bir ekonomi olsaydı bizim Garanti BBVA olarak 2023'teki 528 milyon euroluk karımız 2 milyar euro olurdu. Biz bu potansiyeli görüyoruz" diyerek Türkiye ekonomisinin geleceğine olan inancını vurguladı.

Türkiye'nin ekonomik iyileşmesi

BBVA liderlerinin Türkiye ekonomisine yönelik olumlu değerlendirmeleri, ülkenin ekonomik iyileşme yolunda ilerlediğine işaret ediyor. Onur Genç ve Carlos Torres'in açıklamaları, Türkiye'nin mali disiplin ve ortodoks politikalara dönüşüyle ekonomik istikrarını yeniden kazanma yolunda olduğunu gösteriyor. BBVA'nın Türkiye'deki yatırımları ve Garanti BBVA'nın potansiyeli, bu iyimserliğin somut göstergeleri arasında yer alıyor.

 

# Türkiye

30 Oca 2024 - 18:48 - Ekonomi

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