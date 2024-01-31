Trendyol 1.Lig’de Boluspor mağlubiyetinin ardından, Şanlıurfaspor’da radikal karar

Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında kendi evinde ağırladığı Boluspor karşısında yaşadığı 1-0'lık mağlubiyetin ardından önemli bir karara imza attı.

İrfan Buz’un kararı!

Takımın kötü gidişatını durdurma amacı taşıyan Teknik Direktör İrfan Buz, takımın iki önemli oyuncusu Seyit Gazanfer ve Hüsamettin Tut'u kadro dışı bırakma kararı aldı. Bu radikal karar, takımdaki disiplini ve performansı artırma hedefine yönelik atılan adımların bir parçası olarak görüldü.

Şanlıurfaspor'da yeni dönem

Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'deki mücadelesinde rakipleri karşısında istediği sonuçları almakta zorlanıyor. Boluspor ile oynanan ve 1-0 mağlup olunan maçın ardından yapılan değerlendirmede, İrfan Buz, takıma katkı sağlamayan oyuncuların durumunu gözden geçirerek, kadro dışı bırakma yoluna gitti.

Gazanfer’in yeni adresi

Kadro dışı bırakılan oyunculardan Seyit Gazanfer ile ilgili transfer iddiaları da gündeme geldi. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Van Futbol Kulübü'nün, Gazanfer'e transfer teklifinde bulunduğu öğrenildi. Şanlıurfaspor'daki geleceği belirsizleşen Gazanfer'in, kariyerine Van FK'da devam etme ihtimali, transfer piyasasında dikkat çekici bir gelişme olarak karşımıza çıktı.