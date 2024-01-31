31 Oca 2024 - 09:49 - Çevre

Yorgun Şahin'e can suyu oldular

Bolu'da bir evin bahçesinde yorgun halde bulunan kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince kurtarıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen ve herhangi bir yara veya sakatlık bulunmayan şahin, doğal yaşam alanına özgürce bırakıldı. Bu olay, doğanın ve yaban hayatının korunmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.