31 Oca 2024 - 09:35- Çevre G:

Açlıktan sürü halinde şehir merkezine indiler

ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu'da, yiyecek arayışında olan vahşi hayvanlar sürü halinde şehir merkezine indi. Boş arsalarda silaj paketlerini yerken görüntülenen sürü, Bolu Belediyesi ekiplerinin hızlı müdahalesiyle beslendi. Bu olağanüstü olay, doğa ve şehir yaşamının kesiştiği anları gözler önüne serdi.

Açlıktan sürü halinde şehir merkezine indiler mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Yılkı Atlarının Şehir Merkezine İnişi

Bolu'da akşam saatlerinde, At Yaylası'ndan yiyecek arayışı içinde olan yılkı atları, şehir merkezine indi. Bu sıra dışı olay, hem yerel halkın hem de yetkililerin dikkatini çekti. Ormanlık alandan Kürkçüler Mahallesi'ne inen bu vahşi atlar, çevrede yiyecek aramaya başladı.

Yiyecek Arayışında Olan Atlar

Yılkı atları, araçların geçtiği yolun ortasında durarak, yol kenarlarında yiyecek aradı. Bir süre sonra Kürkçüler Mahallesi'ndeki boş arsada bulunan silaj paketlerini fark eden atlar, bu paketleri delerek içerisindeki mısır silajlarını yemeye başladı.

Bolu Belediyesi Ekiplerinin Hızlı Müdahalesi

Durumun Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirilmesi üzerine, olay yerine saman ve buğday çuvalları ile gelen ekipler, aç kalan yılkı atlarını besledi. Bu hızlı müdahale, atların ihtiyaçlarının karşılanmasında büyük önem taşıdı.

Doğa ve Şehir Yaşamının Kesiştiği Anlar

Bu olay, doğa ve şehir yaşamının kesiştiği nadir anlardan birini temsil ediyor. Yılkı atlarının yiyecek arayışı, şehir merkezine kadar uzanarak, insanların doğal yaşamla olan etkileşimlerini ve bu etkileşimlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yılkı Atlarının Doğal Yaşamı

Yılkı atları, genellikle insan müdahalesinden uzak, doğal ortamlarda yaşayan vahşi atlar olarak bilinir. Bu atlar, genellikle yiyecek bulmak için geniş alanlarda dolaşırlar. Ancak, yiyecek kaynaklarının azalması veya diğer çevresel faktörler nedeniyle, bazen şehir gibi insan yerleşimlerine yakın bölgelere yönelirler.

Yaban Hayatı ve İnsan Etkileşimi

Bu tür olaylar, yaban hayatı ile insan yerleşimleri arasındaki etkileşimin arttığını gösteriyor. Bu durum, hem yaban hayatının korunması hem de insanların güvenliği açısından önemli sorunları beraberinde getiriyor. Yaban hayvanlarının yiyecek bulmak için insan yerleşimlerine yaklaşması, doğal habitatlarının azalması ve ekolojik dengenin bozulması gibi konuları gündeme getiriyor.

Gelecekteki Önlemler ve Koruma Çalışmaları

Böyle bir olay, yerel yönetimlerin ve çevre koruma kuruluşlarının, yaban hayatının korunması ve insan-yaban hayatı etkileşiminin yönetilmesi konusunda daha fazla çalışma yapmasının gerekliliğini ortaya koyuyor. Gelecekte benzer durumların önlenmesi için habitat koruma, yaban hayatı geçiş koridorları ve halkın bilinçlendirilmesi gibi önlemler alınması önem taşıyor.

# Bolu Belediyesi, Çevre

31 Oca 2024 - 09:35 - Çevre

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Bolulu - Bolu belediyeaine Allah razi olsun herseye yetisiyorlar sagolun Allah razi olsun tanju başkan

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 31 Ocak 12:09
01

Polat - 1 hafta önce showmenler atları besledik diyorlardı …. Yatacak yeriniz yok

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 31 Ocak 11:04

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

FIRSAT!! Toki 2. Etap ARAKAT 2+1 Daire. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul&#039;den Dairemiz Toki 2. Etap 1. Katta, ARAKAT dairedir. Cepheleri Aç...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW&#039;DEN; NARVEN YAKINI ÖRENCİK&#039;DE KÖY İÇİ 2057 m2 SATILIK ARSA+EV

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * NARVEN YOLU ÜZERİNDE ÖRENCİK KÖYÜNDE * MERKEZE ARAÇLA 5 DK MESAFEDE * HİÇBİR ENGELİ YOK...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

*RW&#039;DEN; LÜKS YAPILI&amp;GENİŞ, 3 YILLIK BİNADA 3+1 SATILIK DAİRE*

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * AŞAĞI SOKU MAH.ARÇELİK YOLU ÜZERİNDE * SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARŞISI , ADLİYE YAKININDA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MH. SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

SATILIK 2+1

KARAÇAYIR&#039;DA BRÜT 78 M2 GÜNEY CEPHE WC AYRI ANKASTRE TAKIMI KAPALI BALKON AMERİKAN MUTFAK YÜKSEK KİRA GETİRİLİ ZEMİNDE DEPOLAMA ALANI DU...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MAHALLESİNDE SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN SATILIK AYRI MUTFAK VE BALKONLU 1+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

REALTY WORLD&#039;DEN SEYİTAVŞAR MAH. SATILIK ARSA

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI 2 KAT İMARLI 22 METRE YOLA CEPHE 479,50.- M² VİLLA BÖLGESİNDE DETAYLI BİLGİ İÇİN ARAYINIZ. 053224...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL